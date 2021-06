Πρεμιέρα απόψε στη Ρώμη για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Τουρκία-Ιταλία με περισσότερες από 400 στοιχηματικές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Η ώρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έφτασε. Απόψε, στις 22:00, ξεκινάει στη Ρώμη η μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή με τον αγώνα της πρεμιέρας, ανάμεσα στην Τουρκία και την Ιταλία. Για ένα μήνα τα βλέμματα των φιλάθλων θα είναι στραμμένα στις 11 πόλεις που θα φιλοξενήσουν το κορυφαίο τουρνουά.

Οι 24 ομάδες είναι χωρισμένες σε 6 ομίλους και θα διεκδικήσουν τα 16 εισιτήρια για την επόμενη νοκ άουτ φάση. Θα προκριθούν οι 2 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο και οι 4 καλύτερες τρίτες από τις 6.



Τα ειδικά στοιχήματα που προσφέρει το Πάμε Στοίχημα



Το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλές στοιχηματικές επιλογές για όλους τους αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Για το παιχνίδι της πρεμιέρας Τουρκία-Ιταλία προσφέρονται περισσότερα από 400 ειδικά στοιχήματα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα είναι και οι ακόλουθες:

• Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει

• Συνολικά γκολ 1ου/2ου ημιχρόνου

• Ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου

• Goal/No Goal 1ου/2ου ημιχρόνου

• Νικητής κόρνερ

• Ημίχρονο με τα περισσότερα κόρνερ

• Ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ

• Παίκτης που θα δεχτεί κάρτα

• Over/Under συνολικές κάρτες

• Ημίχρονο/Τελικό & Goal/No Goal

• Ομάδα που θα σκοράρει πρώτη & Τελικό αποτέλεσμα

• Παίκτης που θα σκοράρει το πρώτο γκολ

• Παίκτης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα

• Πέναλτι στον αγώνα

• Συνολικές ασίστ/ Συνολικά τάκλιν/Προσπάθειες προς την εστία παικτών

• Πρώτο γεγονός στον αγώνα

• Συνολικά οφσάιντ

• Πόντοι αξιολόγησης παικτών



Οι προωθητικές ενέργειες για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα



Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται για όλους τους αγώνες της πρώτης φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος οι προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Σκορ 3», «Επιστροφή Στοιχήματος» και σε επιλεγμένους αγώνες το «2-0 & Έληξε». Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για τις προωθητικές ενέργειες και για να μάθετε περισσότερα ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Στο πρώτο τετραήμερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το «2-0 & Έληξε» ισχύει για τα παιχνίδια Τουρκία-Ιταλία (Παρασκευή, 22:00), Δανία-Φινλανδία (Σάββατο, 19:00), Ολλανδία-Ουκρανία (Κυριακή, 22:00) και Ισπανία-Σουηδία (Δευτέρα, 22:00).



Power Combo με ενισχυμένες αποδόσεις



Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τα Power Combo, τα συνδυαστικά στοιχήματα με ενισχυμένες αποδόσεις.

Τρία από τα Power Combo, για το σημερινό παιχνίδι Τουρκία-Ιταλία και τους αυριανούς αγώνες Ελβετία-Ουαλία, Φινλανδία-Δανία και Βέλγιο-Ρωσία, είναι τα ακόλουθα:

• Tουρκία-Ιταλία: Ο Τσίρο Ιμόμπιλε να σκοράρει & over 8,5 κόρνερ στον αγώνα & ισοπαλία στο 1ο ημίχρονο.

• Βέλγιο-Ρωσία: Ο Ρομέλου Λουκάκου να σκοράρει & over 8,5 κόρνερ στον αγώνα & η Ρωσία over 0,5 γκολ στον αγώνα.

• Over 9,5 κόρνερ στον αγώνα Ουαλίας- Ελβετίας & η Δανία να κερδίσει με μηδέν παθητικό την Φινλανδία & να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στον αγώνα Βέλγιο-Ρωσία.