Euro 2020: «Καυτή» πρεμιέρα με Τουρκία – Ιταλία στο «Ολίμπικο» (vid)

To Euro 2020 βρίσκεται επιτέλους στη σέντρα και όλα τα βλέμματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα είναι στραμμένα στο «Ολίμπικο», για την σούπερ πρεμιέρα ανάμεσα σε Τουρκία και Ιταλία (22:00, ANT1).

Αναμονή τέλος. Μετά από τέσσερα χρόνια και… bonus έναν ακόμη λόγω πανδημίας, η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου επιστρέφει στις ζωές μας και αλλάζει αυτόματα την… ατζέντα του καλοκαιριού. Και η αυλαία του EURO 2020 δεν θα μπορούσε να ανοίξει με καλύτερο τρόπο. Ιταλία vs Τουρκία.

Η οικοδέσποινα του 1ου ομίλου (από τις 9 που παίζουν «σπίτι» τους και τις συνολικά 11 διοργανώτριες χώρες) Σκουάντρα Ατζούρα, απέναντι σε ένα από τα πιο δυναμικά αουτσάιντερ. Το αήττητο σύνολο του Ρομπέρτο Μαντσίνι εδώ και μια τριετία, κόντρα στην ομάδα του Σενιόλ Γκιουνές, του «αρχιτέκτονα» της μεγαλύτερης διεθνούς επιτυχίας της χώρας με την 3η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002.

Δύο από τις πιο επιθετικές ομάδες, Μπλε και Κόκκινοι κάνουν πρεμιέρα στο «Ολίμπικο», μπροστά σε ως και 17.659 φιλάθλους, γεγονός που καθιστά ξεκάθαρο τον ρόλο του φαβορί. Το εμπόδιο των Τούρκων, όμως, οι οποίοι κυνηγούν την πρόκριση (Ελβετία, Ουαλία οι άλλοι αντίπαλοι στον όμιλο) και πολύ περισσότερο τη διάκριση με αξιώσεις στο φετινό Euro, αναμένεται να τεστάρει την ποιότητα και τις δυνατότητες των Ιταλών, που μπαίνουν στην «αρένα» στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Η Ιταλία θα επιδιώξει να επεκτείνει το αήττητο σερί της στα 28 (!) παιχνίδια. Οδηγός της η πρεμιέρα του Euro 2000, όποτε και είχε επικρατήσει της Τουρκίας με 2-1 στην μοναδική τους προηγούμενη συνάντηση σε τελική φάση.

Italy's opening EURO 2020 game is in ! Who are your favourite @azzurri stars? #EURO2020 pic.twitter.com/4xutoAuzrU

Από τη μεριά της, η Τουρκία θέλει να ξορκίσει τον κακό της «δαίμονα» που είναι οι πρεμιέρες του Euro. Στις τέσσερις περασμένες παρουσίες της, δεν έχει σημειώσει νίκη. Ωστόσο, το ματς απέναντι στην Ιταλία το 2000 δεν της είχε στοιχίσει, καθώς προκρίθηκε δεύτερη από τον όμιλο με συγκομιδή 4 βαθμών, οιωνός που μπορεί να επιβεβαιωθεί προφητικά στη φετινή της πορεία.

Αν είναι κάτι σίγουρο για αυτό το ματς, όμως, είναι ότι σίγουρα θα δούμε γκολ και θέαμα. Το σύνολο του Ρομπέρτο Μαντσίνι απέδειξε και στα δύο φιλικά προετοιμασίας με Σαν Μαρίνο (7-0) και (κυρίως) Τσεχία (4-0) ότι θα είναι μια από τις πιο απολαυστικές ομάδες στο «μάτι».

Ούτε η Τουρκία, όμως, πάει πίσω φαινομενικά, με τον Γκιουνές να τονίζει ότι η ομάδα του δεν ήρθε στο τουρνουά για να πάρει απλά τους βαθμούς της πρόκρισης, αλλά θέλει να την δει να παίζει ποδόσφαιρο με στυλ. Και μάλλον δεν έχει… παράπονο, αφού από τα προκριματικά του Μουντιάλ τον περασμένο Μάρτιο, η Τουρκία με ηγέτη τον Μπουράκ Γιλμάζ και μαέστρο τον Χακάν Τσαλχάνογλου γοητεύει σταθερά τα πλήθη, για αυτό και οι προσδοκίες επιτυχίας έχουν αυξηθεί στο αντιπροσωπευτικό τους συγκρότημα. Στα φιλικά πάντως έπαιξε «σβηστά», με απολογισμό δύο νίκες κόντρα σε Αζερμπαϊτζάν (2-1) και Μολδαβία (2-0) και μια ισοπαλία κόντρα στη Γουινέα.

Preparing for the opening game of #EURO2020



Predict Turkey's EURO campaign in words or less! pic.twitter.com/jko0ds1B0d