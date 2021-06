Λίνγκαρντ: Αφού χαμογελάει ξανά, θα βρεθεί πάλι και στην εθνική (pics & vids)

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ τον προκαλεί να τον εκθέσει που τον άφησε εκτός. Ο Τζέσι Λίνγκαρντ δεν θα πάει στο Eurο και ίσως είναι ο πιο αδικημένος Άγγλος διεθνής που βρέθηκε εκτός αποστολής...

Ο Λίνγκαρντ όσο κι αν έκανε τρομερό δεύτερο μισό στην σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό, έχοντας μετακινηθεί δανεικός στην Γουέστ Χαμ για να ξαναβρεί την χαμένη του ποδοσφαιρική υγεία και το χαμόγελό του μετά την μάχη με την κατάθλιψη, δεν κατάφερε να πείσει τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ πως μπορούσε να χωρέσει στις κλήσεις του για το Euro του καλοκαιριού.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής θα παραμείνει με τους υπόλοιπους των «τριών λιονταριών» για τα φιλικά προετοιμασίας και μάλιστα θα παίξει βασικός απόψε κόντρα στην Αυστρία (22:00, CosmoteSport 1 HD) λόγω απουσιών...

To be able to wear this shirt again means the world to me! It’s been a long journey back but makes this moment even sweeter!!



🙏🏾🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿❤️ #England #Jlingz pic.twitter.com/GE6QVEIPxy March 25, 2021

«Έχει ευκαιρία να με διαψεύσει αμέσως...»

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης κατά την ανακοίνωση της αποστολής της Αγγλίας για το φετινό τουρνουά του καλοκαιριού, αναφέρθηκε στον Λίνγκαρντ, στην τρομερή βελτίωσή του από τον Ιανουάριο και μετά, αλλά και για το ενδεχόμενο να τον κάνει αμέσως να... μετανιώσει.

«Έχει την ευκαιρία να μου δείξει ότι έκανα λάθος και θα παίξει γιατί έχουμε τον Σάντσο άρρωστο και μας λείπουν και ορισμένοι άλλοι ποδοσφαιριστές» είπε ο ομοσπονδιακός κόουτς.

Μάλιστα, στάθηκε και στην τρομερή εικόνα του ποδοσφαιριστή τον περασμένο Μάρτιο, όταν είχε καταφέρει να επιστρέψει στην εθνική ομάδα για πρώτη φορά από το Nations League του 2019.

Παρ' όλα αυτά, τη δεδομένη χρονική στιγμή απλά του προσφέρει την δυνατότητα να είναι σε κατάλληλη αγωνιστική κατάσταση παραμένοντας μαζί με τους υπόλοιπους «κομμένους» στην stand-by list.

"He deserves the opportunity to show me that I'm wrong."



Gareth Southgate says Jesse Lingard is unfortunate to miss out on selection for his 26-man squad for Euro 2020 and the midfielder will start for England in their friendly against Austria on Wednesday. pic.twitter.com/aX7NxaF6GL — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 1, 2021

Το κομμάτι των γκολ

Από τον Ιανουάριο και μετά, με την μεταγραφή του στην Γουέστ Χαμ με δανεισμό από την Γιουνάιτεντ και το τρομερό κλίμα που βρήκε εκεί, δημιουργώντας μέχρι και καλά σχεδιασμένους ομαδικούς πανηγυρισμούς με τους νέους του συμπαίκτες, ο Τζέσι Λίνγκαρντ βρήκε ξανά τον χαμένο του εαυτό.

Those dancing feet 🕺



Your @SkyeCloudLTD Goal of the Month for February is brought to you by @JesseLingard! 🔥 pic.twitter.com/QBf4Eyfihg — West Ham United (@WestHam) March 15, 2021

Στην Premier League είχε συμμετοχή σε 13 τέρματα (9 γκολ και 4 ασίστ) για λογαριασμό των «σφυριών», με τον κορυφαίο σε αυτό το κομμάτι, στο ίδιο χρονικό διάστημα, να είναι μονάχα ο Χάρι Κέιν που είχε συμβολή σε 14 γκολ για την Τότεναμ.

Στα δικά του 9 τέρματα σε 16 εμφανίσεις με την φανέλα του λονδρέζικου κλαμπ, αυτοί που είχαν περισσότερα γκολ έπαιξαν πολύ περισσότερα παιχνίδια, όμως ξανά η σύγκριση βγάζει νικητή τον Λίνγκαρντ.

Ο Ράσφορντ σκόραρε 11 φορές σε 37 ματς, ο Στέρλινγκ 10 σε 31 αναμετρήσεις, ενώ, ο Φόντεν που πέτυχε 9 γκολ για την Σίτι αγωνίστηκε σε 28 ματς.

Ο Μέισον Μάουντ στην Τσέλσι, πέρα από τον βαρυσήμαντο ρόλο που έχει καταφέρει ν' αποκτήσει είχε 6 γκολ σε 36 συμμετοχές, ο Γκρίλις τα ίδια τέρματα σε 26 εμφανίσεις, ενώ, ο Σάντσο που κέρδισε θέση στα πλάνα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, είχε 8 γκολ σε 26 ματς.

What a way to end the season. Reaching our goal with this incredible group of lads feels amazing! We pushed hard and never gave up! I feel so lucky to have been able to come into such a welcoming environment. pic.twitter.com/mG4AEFIGaf — Jesse Lingard (@JesseLingard) May 27, 2021

Τον «έφαγαν» οι τέσσερις μπακ και ο Μπέλινγχαμ

Η εθνική ομάδα της Αγγλίας θα παρουσιαστεί στο φετινό Euro έχοντας τέσσερις δεξιούς μπακ και μόλις πέντε χαφ στην 26άδα! Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ περισσότερο πονοκεφάλιασε για τον ανταγωνισμό των παικτών που αγωνίζονται στην δεξιά πτέρυγα παρά στον άξονα για να κερδιθούν εκεί μάχες.

Και όπως ανέφερε, θα μπορούσε να πάρει και έξι δεξιούς μπακ αν του δινόταν η ευκαιρία και μπορούσε να τους χωρέσει στην τελική αποστολή!

Επιπλέον, ο Τζουντ Μπέλινγχαμ κατάφερε να κερδίσει μια θέση στα πλάνα του κόουτς των «τριών λιονταριών», μαζί με τους Μάουντ, Κάλβιν Φίλιπς, Ντέκλαν Ράις και τον αρχηγό της Λίβερπουλ, Τζόρνταν Χέντερσον.

Ο νεαρός μέσος της Ντόρτμουντ μετακομίζοντας στην Βεστφαλία από το Μπέρμιγχαμ, έδειξε στην πρώτη του χρονιά σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο από αυτό της Championship πως ανταποκρίθηκε περίφημα και αυτό του χάρισε την θέση, «κόβωντας» τελικά τον Λίνγκαρντ που δεν μπορούσε να βρεθεί ούτε ανάμεσα στους επιθετικούς.

Οι τελευταίοι, με αξιοσημείωτη την παρουσία του Μπουκάγιο Σάκα τον οποίο έχει σε τρομερή εκτίμηση ο Σάουθγκεϊτ και μάλιστα βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους για τον κορυφαίο της χρονιάς από την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, είναι οι Κάλβερτ – Λιούιν, Φόντεν, Γκρίλις, Ράσφορντ, Σάντσο και Στέρλινγκ.

Ο αρχηγός της Βίλα έχασε μεγάλο κομμάτι του πρωταθλήματος τους τελευταίους μήνες λόγω τραυματισμού, ενώ, ο επιθετικός της Έβερτον έχανε σε σταθερότητα...