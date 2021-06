Αγγλία – Euro 2020: Μέσα ο Αλεξάντερ-Άρνολντ, έξω Λίνγκαρντ-Γκρίνγουντ (pic & vid)

Ανατροπή με happy end για τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην 26άδα της Αγγλίας και του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ για το Euro. Εκτός οι Λίνγκαρντ, Γκρίνγουντ, Γουόρντ-Πράουζ, δείτε αναλυτικά την αποστολή.

Τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών επιβεβαίωναν ότι θα έμενε εκτός. Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ φερόταν να μην έχει πείσει τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ για μια θέση στην αποστολή της Αγγλίας ενόψει Euro, με τον ομοσπονδιακό να προτιμά τους Γουόκερ, Τζέιμς και Τρίπιερ. Ωστόσο, όλα ανατράπηκαν και το σίριαλ είχε... happy end για τον 23χρονο μπακ της Λίβερπουλ.

Ο Σάουθγκεϊτ ανακοίνωσε την 26άδα που θα πάρει μαζί του στο Euro και ο TAA βρίσκεται μέσα στους 10 (!) της άμυνας, από κοινού με τους έτερους τρεις δεξιούς οπισθοφύλακες.

Εντός αποστολής τέθηκαν επίσης ο Μπουκάγιο Σακά, αλλά και ο Τζόρνταν Χέντερσον που κάνει αγώνα δρόμου για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και να παίξει στο τουρνουά.

Αντίθετα, δεν χώρεσαν στην τελική 26άδα οι Μέισον Γκρίνγουντ, Τζέιμς Γουόρντ-Πράουζ, Τζέσι Λίνγκαρντ, Όλι Γουότκινς, Μπεν Γκόντφρεϊ, Μπεν Γουάιτ και Άαρον Ράμσντεϊλ.

Τερματοφύλακες: Ντιν Χέντερσον (Μαν. Γιουνάιτεντ), Σαμ Τζόνστοουν (Γουέστ Μπρομ), Τζόρνταν Πίκφορντ (Έβερτον)

Αμυντικοί: Κάιλ Γουόκερ (Μαν. Σίτι), Κόνορ Κόουντι (Γουλβς), Τζον Στόουνς (Μαν. Σίτι), Χάρι Μαγκουάιρ (Μαν. Γιουνάιτεντ), Τάιρον Μινγκς (Άστον Βίλα), Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ (Λίβερπουλ), Ρις Τζέιμς (Τσέλσι), Κίεραν Τρίπιερ (Ατλέτικο Μαδρίτης) Λουκ Σο (Μαν. Γιουνάιτεντ), Μπεν Τσίλγουελ (Τσέλσι)

Μέσοι: Κάλβιν Φίλιπς (Λιντς), Μέισον Μάουντ (Τσέλσι), Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ντόρτμουντ), Ντέκλαν Ράις (Γουέστ Χαμ), Τζόρνταν Χέντερσον (Λίβερπουλ)

Επιθετικοί: Τζέιντον Σάντσο (Ντόρμουντ), Φιλ Φόντεν (Μαν. Σίτι), Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ), Τζακ Γκρίλις (Άστον Βίλα), Μάρκους Ράσφορντ (Μαν. Γιουνάιτεντ), Ραχίμ Στέρλινγκ (Μαν. Σίτι), Χάρι Κέιν (Τότεναμ), Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν (Έβερτον)

