Euro 2020: Πρώτη φορά χωρίς ποδοσφαιριστή της Ρεάλ η Εθνική Ισπανίας!

Για πρώτη φορά η εθνική Ισπανίας θα πάει να παίξει στο Euro χωρίς ούτε έναν ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης!

Η απουσία του Σέρχιο Ράμος από την αποστολή για το Euro, προκάλεσε αυτό το αρνητικό «ρεκόρ» με την ομάδα που έχει στην κατοχή της τα περισσότερα ευρωπαϊκά τρόπαια, να μην έχει ούτε έναν ποδοσφαιριστή στην εθνική ομάδα της πατρίδας της.

Ο Λουίς Ενρίκε δεν πήρε στην αποστολή ούτε τον Νάτσο που είχε πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην 24αδα, ενώ δεν υπολόγιζε τους τραυματίες Καρβαχάλ και Λούκας Βάσκεθ, αλλά ούτε τους ντεφορμέ Ισκο και Ασένσιο.

Ετσι, η ομάδα θα αγωνιστεί στο Euro χωρίς ποδοσφαιριστή της «βασίλισσας», κάτι που… σόκαρε και τον Γκάρι Λίνεκερ.

Αναλυτικά η 24μελής αποστολή:

Τερματοφύλακες: Ουνάι Σιμόν, Νταβίντ Ντε Χέα, Ρόμπερτ Σάντσεθ

Αμυντικοί: Γκαγιά, Ζόρντι Άμπα, Πάου Τόρες, Λαπόρτ, Έρικ Γκαρσία, Ντιέγκο Γιορέντε, Αθπιλικουέτα, Μάρκος Γιορέντε

Μέσοι: Μπουσκέτς, Ρόδρι, Πέδρι, Τιάγκο, Κόκε, Φαμπιάν

Επιθετικοί: Ντάνι Όλμο, Οϊαρθάμπαλ, Μοράτα, Χεράρδ Μορένο, Φεράν Τόρες, Αντάμα Τραορέ, Σαράμπια

No Ramos in the Spain squad. In fact not a single Real Madrid player. That can’t have ever happened before. Extraordinary.

— Gary Lineker (@GaryLineker) May 24, 2021