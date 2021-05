Αμφίβολος και για το Euro ο Ράμος (pic)

Ο πρόσφατος τραυματισμός του Σέρχιο Ράμος προκάλεσε την ανησυχία όχι μόνο του Ζινεντίν Ζιντάν αλλά του ομοσπονδιακού τεχνικού της Ισπανίας, Λουίς Ενρίκε, ενόψει του προσεχές Euro.

Ο έμπειρος Ισπανός στόπερ έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό στο αριστερό του πόδι και κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβει τα δύο τελευταία παιχνίδια της ομάδας του στο πρωτάθλημα. Χωρίς βέβαια να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για να είναι έτοιμος.

Πάντως, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «MARCA», ο Σέρχιο Ράμος δεν πρόκειται να δώσει το παρών ούτε στο Euro, καθώς ο Λουίς Ενρίκε δεν πρόκειται να συμπεριλάβει στην αποστολή, ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν βρίσκονται στο 100%.

Από την άλλη βέβαια, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Ισπανών, μπορεί και υπολογίζει κανονικά στα πλάνα του για το κέντρο της άμυνας, τον Αϊμερίκ Λαπόρτ, ο οποίος πρόσφατα έγινε Ισπανός υπήκοος.

| Sergio Ramos is a doubt for EURO. Luis Enrique only wants to select players who are 100% ready.@jfelixdiaz

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) May 13, 2021