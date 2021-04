Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκανε γνωστό πως το «Γουέμπλεϊ» και το γήπεδο της Ζενίτ στην Αγία Πετρούπολη αναλαμβάνουν περισσότερα παιχνίδια από αυτά που είχαν αρχικά προγραμματιστεί.

Το Δουβλίνο και το Μπιλμπάο βγήκαν οριστικά εκτός αφού δεν μπορούσαν να εγγυηθούν ότι τα γήπεδά τους θα έχουν κόσμο στο Euro, σε αντίθεση με το Μόναχο που θα μπορεί να βάλει 14.500 οπαδούς.

Πιο αναλυτικά, τα τέσσερα παιχνίδια που θα λάμβαναν χώρα στο Μπιλμπάο θα μεταφερθούν όλα στην Σεβίλλη, η οποία μπήκε στο κάδρο των αναμετρήσεων του Euro 2020.

Από εκεί και πέρα, τα τρία παιχνίδια του 5ου ομίλου που ήταν να γίνουν στο Δουβλίνο μεταφέρονται στο Saint Petersburg Stadium που θα έχει και τρία ματς του Β' ομίλου όπως επίσης και προημιτελικό.

Το παιχνίδι που θα είχε το Δουβλίνο για τη φάση των «16», προστίθεται σε αυτά που ήδη είχε αναλάβει το «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου.

Important updates on #EURO2020 venue changes, capacities and fan information:

— UEFA (@UEFA) April 23, 2021