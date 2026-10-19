Ο Νόρντιν Άμραμπατ έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην Eredivisie εδώ και 23 χρόνια όμως δεν έδειξε να ενθουσιάζεται ιδιαίτερα.

Τι κι αν τον Μάρτιο θα κλείσει αισίως τα 40 του χρόνια; Ο Νόρντιν Άμραμπατ συνεχίζει να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο και την Κυριακή (18/10) έπαιξε ξανά στην Ολλανδία μετά από 15 χρόνια, περνώντας ως αλλαγή στην αναμέτρηση της Ουτρέχτης με την Τβέντε.

Σε ηλικία 39 ετών και 201 ημερών, ο άλλοτε μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ έγινε ο γηραιότερος παίκτης που μετέχει σε αγώνα Eredivisie με τη φανέλα της ομάδας του Βασίλη Μπάρκα, εξαιρώντας τους τερματοφύλακες - με τον παλαίμαχο γκολκίπερ Ρομπ Φαν Ντάικ να έχει παίξει στα 43 του το 2012.

Παράλληλα, ο Μαροκινός έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο εν λόγω πρωτάθλημα ασχέτως ομάδας -εκ νέου χωρίς να υπολογίζονται οι τερματοφύλακες- από το μακρινό 2003, όταν είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά με την Αϊντχόφεν ο Γιαν Χάιντσε.

Ο ίδιος ο Άμραμπατ πάντως δεν έδειξε να ενθουσιάζεται και τόσο πολύ με το επίτευγμά του, καθώς μιλώντας μετά την αναμέτρηση, εξήγησε πως «δεν μου προσφέρει και πολλά, αλλά και πάλι είναι ωραίο. Ένιωσα πάρα πολύ ωραία, περίμενα πολύ καιρό γι’ αυτό. Χάρηκα όταν ο προπονητής με φώναξε.

Ένιωθα σαν ένας 17χρονος που έκανε το ντεμπούτο του.Είμαι στην ομάδα εδώ και σχεδόν δύο μήνες και άργησε πολύ να έρθει η στιγμή που θα έπαιρνα χρόνο συμμετοχής. Χαίρομαι που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία σήμερα και το γεγονός ότι κερδίσαμε εδώ κάνει το συναίσθημα ακόμη πιο όμορφο. Δεν χρειάζεται να πληρώνομαι σε ευρώ, αλλά σε λεπτά συμμετοχής. Αυτό ελπίζω».