Ουτρέχτη: Η ομάδα του Μπάρκα πήρε βαθμό σε ματς που ξεκίνησε Σάββατο και τελείωσε Τρίτη
Κι όμως, το ματς στο οποίο η Ουτρέχτη είχε βρεθεί να χάνει με τρία τέρματα εντός έδρας από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς και το οποίο διακόπηκε δις λόγω ρίψης αντικειμένων, ολοκληρώθηκε με έναν βαθμό για την ομάδα του Βασίλη Μπάρκα!
Οι οπαδοί των γηπεδούχων είχαν αρχίσει τις... ομορφιές μετά το 0-3, με τον αγώνα να διακόπτεται για 20 λεπτά πριν αρχίσει ξανά, με την Ουτρέχτη να μειώνει σε 3-1. Εντούτοις, η ρίψη αντικειμένων ξεκίνησε εκ νέου, με το ματς να διακόπτεται στο 65ο λεπτό.
Η απόφαση που πάρθηκε, προέβλεπε να συνεχιστεί η δράση το μεσημέρι της Τρίτης, σε άδειο γήπεδο, με την παρέα του Μπάρκα να καταφέρνει να σκοράρει δις με Ντίντεν (76') και Στεπάνοφ (90' πέν.), σώζοντας έναν βαθμό που έμοιαζε πέρα για πέρα χαμένος...
Gejuich in Galgenwaard, waar FC Utrecht de 1-3 ombuigt naar 3-3 tegen Go Ahead Eagles.— Marco Gerling (@marcogerling) September 8, 2026
Goals uit dode spelsituaties: Didden (kopbal uit hoekschop) en Stepanov die zijn vierde in vier duels maakt uit een penalty. Aanknopingspunten en strijd, in moeilijke periode. pic.twitter.com/DwE3D3B16U
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