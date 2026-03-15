Τβέντε - Ουτρέχτη: Ξύλο έξω από το γήπεδο μεταξύ οπαδών (vid)
Χάος επικράτησε έξω από το γήπεδο της Τβέντε μετά την εντός έδρας ήττα από την Ουτρέχτη. Οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν 2-0 και προκάλεσαν εκνευρισμό στην εξέδρα των γηπεδούχων, με τον αναβρασμό να οδηγεί σε επεισόδια μετά το τέλος του αγώνα.
Συγκεκριμένα έξω από το γήπεδο σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών των δυο ομάδων, με πολλούς να πιάνονται στα χέρια. Η κατάσταση ξεθύμανε μόνο μετά τη παρέμβαση των ψυχραιμότερων, καθώς ο βαθμός έντασης υποχώρησε έξω από το στάδιο.
Να σημειωθεί ότι μετά από την ήττα της η Τβέντε παρέμεινε στην 5η θέση της Eredivisie, ενώ η Ουτρέχτη ανέβηκε 8η με έξι βαθμούς λιγότερους.
Het was onrustig na afloop van de wedstrijd tussen FC Twente en FC Utrecht buiten bij het uitvak. Ook werd er met vuurwerk gegooid. pic.twitter.com/VeJL0h3iKn— Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) March 15, 2026
