Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Βασίλη Μπάρκα

Οι επιλογές του τερματοφύλακα της Ουτρέχτης, Βασίλη Μπάρκα στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Οι διαδικτυακές... κάλπες για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet παραμένουν ανοικτές και σου δίνεται η ευκαιρία να αναδείξεις τους κορυφαίους της χρονιάς μέσα από το Gazzetta.

Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας Βασίλης Μπάρκας για τρίτη σερί σεζόν αποτελεί τη βασική και αδιαμφισβήτητη επιλογή κάτω από την εστία της Ουτρέχτης, ενώ φέτος έχει παρουσία με την ολλανδική ομάδα και στη League Phase του Europa League.

Ο 31χρονος γκολκίπερ έδωσε τις δικές του ψήφους για τους κορυφαίους της χρονιάς και ανάμεσα στις επιλογές του ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ως ο κορυφαίος Αθλητής, η Εμμανουέλα Κατζουράκη ως η κορυφαία Αθλήτρια, η Εθνική Ελλάδος (μπάσκετ) ως η κορυφαία Ομάδα στους Άνδρες και η Εθνική Ομάδα (πόλο) ως η κορυφαία Ομάδα στις Γυναίκες.

Αναλυτικά οι επιλογές του Βασίλη Μπάρκα

Αθλητής της Χρονιάς: Γιάννης Αντετοκούνμπο

Αθλήτρια της Χρονιάς: Εμμανουέλα Κατζουράκη

Oμάδα της Χρονιάς - Άνδρες: Εθνική Ελλάδος (μπάσκετ)

Ομάδα της Χρονιάς - Γυναίκες: Εθνική Ομάδα (πόλο)

Προπονητής της Χρονιάς: Χάρης Παυλίδης

Αθλητής/τρια με αναπηρία της Χρονιάς: Δώρα Πασχαλίδου

Rising Star - Άνδρας: Ραφαήλ Παγώνης

Rising Star - Γυναίκα: Μαρία-Λουίζα Γκίκα