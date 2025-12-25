Ζαγαρίτης: «Οι φίλαθλοι της Χέρενφεϊν είναι σαν εκείνους του Παναθηναϊκού»

Ο Βασίλης Ζαγαρίτης σε συνέντευξή του στην Ολλανδία μίλησε για το πόσο του αρέσουν οι φίλαθλοι της Χέρενφεϊν, οι οποίοι του θυμίζουν αυτούς του Παναθηναϊκού.

Ο Βασίλης Ζαγαρίτης, που αγωνίζεται φέτος στην Ολλανδία και την Χέρενφεϊν, παραχώρησε μία συνέντευξη στο «VI» μέσα στην οποία έκανε αναφορά και στους φίλους του Παναθηναϊκού, από τις ακαδημίες του οποίου έχει αναδειχθεί.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ αφού αναφέρθηκε στο ολλανδικό πρωτάθλημα και εξήγησε γιατί του αρέσει τόσο πολύ, μίλησε στην συνέχεια για την διαφορά που αισθάνεται μεταξύ των φιλάθλων που είχε στην Αλμίρε Σίτι κι εκείνων που έχει τώρα στην Χέρενφεϊν.

Σχολίασε πως τούτοι της νέας του ομάδας ζουν για το κλαμπ και την ώρα που θα πάνε στο γήπεδο να δουν τους αγώνες και του θυμίζει η συμπεριφορά τους αυτή τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, οι οποίοι βέβαια διασαφήνισε πως είναι λίγο πιο παθιασμένοι.

Υπενθυμίζουμε πως ο 24χρονος ποδοσφαιριστής, που προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του «τριφυλλιού», έχει παίξει 44 φορές με την φανέλα της Κ19 κι άλλες 20 με κείνη της πρώτης ομάδας.

Οι δηλώσεις του Ζαγαρίτη

«Λατρεύω αυτό το πρωτάθλημα. Μου ταιριάζει πολύ. Φέρνει πολλή ένταση και αυτό ελπίζω να φέρω στο παιχνίδι μου. Νιώθεις μια μοναδική ατμόσφαιρα στο γήπεδο.

Αυτό δεν υπήρχε στο Άλμερε. Αυτός ο σύλλογος έχει ιστορία, ανθρώπους που ζουν για τον σύλλογο, για τις στιγμές που έχουν την ευκαιρία να πάνε στο γήπεδο. Αυτό αγαπώ, γιατί στην Ελλάδα έπαιξα για έναν παρόμοιο σύλλογο (Παναθηναϊκό). Είναι λίγο πιο παθιασμένο εκεί, αλλά αυτός είναι και ο τρόπος ζωής εκεί.

Δεν το περίμενα αυτό. Η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Στην προετοιμασία, παίξαμε εναντίον του Ολυμπιακού και το στάδιο ήταν σχεδόν γεμάτο.

Βλέπεις ακόμη και κόσμο στο κέντρο της Χέρενφεν να σε αναγνωρίζει. Σου λένε «καλό παιχνίδι» ή σε επαινούν. Αυτό είναι πολύ ωραίο . Η Χέρενφεν είναι μικρή, αλλά πολύ όμορφη. Και ναι, ευτυχώς, υπάρχουν και μερικά καλά εστιατόρια. Είμαι πολύ αισιόδοξος για την φετινή μας πορεία, μπορούμε να κατακτήσουμε ακόμα και την 4η θέση».