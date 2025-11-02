Ο Έλληνας πορτιέρε που το τελευταίο διάστημα έχει πάρει φανέλα βασικού στην Μπρέντα, δέχθηκε «πυρά» των φίλων της ομάδας μέσω social media, με τις απειλές προς τον ίδιο και την οικογένειά του να τον αναγκάζουν να «κλείσει» τα προφίλ.

Ένας ακόμη Έλληνας που αγωνίζεται με επιτυχία στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, είναι ο Κώστας Λάμπρου. Ο 34 ετών τερματοφύλακας βρίσκεται από την αρχή της καριέρας του στην Ολλανδία, έχοντας φορέσει τη φανέλα του Άγιαξ, με τον οποίο μάλιστα πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο. Πλέον, αγωνίζεται για λογαριασμό της Μπρέντα, της οποίας το τελευταίο διάστημα υπερασπίζεται τα γκλοποστ, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του.

Ωστόσο, τα πρόσφατα αποτελέσματα δεν είναι και τα καλύτερα, αφού ο σύλλογος μετά την ισοπαλία (3-3) με τη Χέρενφεϊν, ηττήθηκε με το «βαρύ» 4-1 από την Χέρακλες, με τον Λάμπρου να δέχεται τα «πυρά» των φιλάθλων. Συγκεκριμένα, μερίδα οπαδών έκανε διαδικτυακή επίθεση στον Έλληνα άσο, στέλνοντάς του στα social media απειλητικά μηνύματα προς τον ίδιο και την οικογένειά του.

Αυτό, είχε σαν αποτέλεσμα ο 34χρονος να κάνει ιδιωτικούς τους λογαριασμούς του, εξηγώντας σε ολλανδικό μέσο πως ναι μεν αυτό είναι μέρος του ποδοσφαίρου, ωστόσο όταν μπαίνει στη μέση η οικογένεια, είναι δύσκολο να το επεξεργαστείς.

«Έπρεπε να ορίσω το προφίλ μου ως ιδιωτικό. Ξαφνικά λαμβάνω μηνύματα όπως: "Ξέρω πού μένεις", "Ξέρω πού εργάζεται η γυναίκα σου". Αυτό ξεπερνά τα όρια. Όλοι έχουν δικαίωμα να έχουν γνώμη για την απόδοσή μου. Αυτό είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Αλλά μόλις γίνει προσωπικό, μόλις εμπλακεί η οικογένειά σου... τότε είναι δύσκολο να το επεξεργαστείς».