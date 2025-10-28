Κώστας Λάμπρου: «Προβιβάστηκε» ως ο βασικός τερματοφύλακας της Μπρέντα
Στην Μπρέντα αγωνίζεται τους τελευταίους εννέα μήνες ο Κώστας Λάμπρου. Ωστόσο, ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει πάρει από τον προπονητή του ελάχιστο χρόνο συμμετοχής, καθώς έχει παίξει μόλις δύο φορές με τη φανέλα της ομάδας.
Παρ' όλα αυτά, τα δεδομένα για τον Λάμπρου αναμένεται να αλλάξουν άμεσα, αφού ο προπονητής της Μπρέντα, Καρλ Χόεφκενς, τον όρισε ως τον βασικό γκολκίπερ της ομάδας, σύμφωνα με Ολλανδό δημοσιογράφο.
Δείτε ΕπίσηςΚώστας Λάμπρου στο Gazzetta: «Hμουν ο «κύριος Σουβλάκης» κι έφτασα να πάρω νταμπλ με τον Αγιαξ και να παίξω με Τεν Χαγκ και Σλοτ»
Πρώτη επιλογή του Βέλγου τεχνικού ήταν μέχρι πρότινος ο Ντάνιελ Μπιέλιτσα, ο οποίος όμως κάθισε στον πάγκο στην πρόσφατη της Μπρέντα με την Χέρενφεν για την 10η αγωνιστική της Eredivisie (24/10, 3-3), βλέποντας τον Λάμπρου να καταγράφει τα πρώτα του 90 λεπτά τη φετινή σεζόν.
Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του, ήρθε η ώρα για τον 34χρονο γκολκίπερ να αρπάξει από τα... μαλλιά την ευκαιρία! Θυμίζουμε ότι ο Λάμπρου έχει περάσει από τον Άγιαξ, με τον οποίο κατέκτησε το νταμπλ της σεζόν 2018/2019, αλλά και από την Φέγενορντ όπου πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2024.
Kostas Lamprou is de nieuwe eerste keeper van NAC, bevestigt Carl Hoefkens. #NACpraat— Joost Blaauwhof (@joost_blaauwhof) October 28, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.