Ο Κώστας Λάμπρου αναμένεται να πρωταγωνιστεί από εδώ και στο εξής για την Μπρέντα, με τον προπονητή της ομάδας να τον εμπιστεύεται για βασικό τερματοφύλακα των Ολλανδών.

Στην Μπρέντα αγωνίζεται τους τελευταίους εννέα μήνες ο Κώστας Λάμπρου. Ωστόσο, ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει πάρει από τον προπονητή του ελάχιστο χρόνο συμμετοχής, καθώς έχει παίξει μόλις δύο φορές με τη φανέλα της ομάδας.

Παρ' όλα αυτά, τα δεδομένα για τον Λάμπρου αναμένεται να αλλάξουν άμεσα, αφού ο προπονητής της Μπρέντα, Καρλ Χόεφκενς, τον όρισε ως τον βασικό γκολκίπερ της ομάδας, σύμφωνα με Ολλανδό δημοσιογράφο.

Πρώτη επιλογή του Βέλγου τεχνικού ήταν μέχρι πρότινος ο Ντάνιελ Μπιέλιτσα, ο οποίος όμως κάθισε στον πάγκο στην πρόσφατη της Μπρέντα με την Χέρενφεν για την 10η αγωνιστική της Eredivisie (24/10, 3-3), βλέποντας τον Λάμπρου να καταγράφει τα πρώτα του 90 λεπτά τη φετινή σεζόν.

Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του, ήρθε η ώρα για τον 34χρονο γκολκίπερ να αρπάξει από τα... μαλλιά την ευκαιρία! Θυμίζουμε ότι ο Λάμπρου έχει περάσει από τον Άγιαξ, με τον οποίο κατέκτησε το νταμπλ της σεζόν 2018/2019, αλλά και από την Φέγενορντ όπου πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2024.