Ο Κουίνσι Πρόμες συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι λίγες ημέρες μετά την απόφαση του δικαστηρίου να τον καταδικάσει σε έξι χρόνια φυλάκιση για τη διακίνηση κοκαΐνης.

Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο Κουίνσι Πρόμες. Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την απόφαση της Εισαγγελίας του Άμστερνταμ να τον καταδικάσει σε έξι χρόνια φυλάκιση για τη διακίνηση κοκαΐνης, ο Ολλανδός επιθετικός φέρεται να συνελήφθη από την αστυνομία του Ντουμπάι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail» ο Πρόμες είχε μεταβεί στο Ντουμπάι με την αποστολή της Σπαρτάκ Μόσχας στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ρωσικής ομάδας. Κατά την αναχώρηση της αποστολής για τη Μόσχα, οι αρχές του Ντουμπάι προχώρησαν στη σύλληψη του Πρόμες στο αεροδρόμιο.

Όπως αποκαλύπτουν οι Άγγλοι, ο λόγος της σύλληψης έχει να κάνει φυσικά με την υπόθεση της διακίνησης της κοκαΐνης για την οποία καταδικάστηκε από το Ολλανδικό δικαστήριο ο Πρόμες.

Ο Πρόμες έχει πρωταγωνιστήσει σε απόπειρα δολοφονίας εις βάρος συγγενικού του προσώπου, ενώ στα μέσα του Φλεβάρη έγινε γνωστή η ποινή του για την υπόθεση με τα ναρκωτικά, έχοντας συμβάλλει στη μεταφορά σχεδόν 1,5 τόνου κοκαΐνης στο Βέλγιο το 2020!

