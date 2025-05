Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Αίαντα αποτελεί ο Φραντσέσκο Φαριόλι, λίγες μόλις ώρες μετά την ανάδειξη της Αϊντχόφεν ως πρωταθλήτριας Ολλανδίας, μετά την... αυτοχειρία του Άγιαξ.

Την απόφαση του Φραντσέσκο Φαριόλι να αποχωρήσει από τον πάγκο του Άγιαξ έκανε γνωστή μέσω επίσημης ανακοίνωσης η διοίκηση της ομάδας, το μεσημέρι της Δευτέρας (19/5).

Λίγες μόλις ώρες μετά την... επιβεβαίωση της «αυτοκτονίας» του Αίαντα στο ολλανδικό πρωτάθλημα, το οποίο κατέκτησε η Αϊντχόφεν ο Ιταλός τεχνικός θέλησε να αφήσει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, έχοντας μάλιστα σκεφτεί σοβαρά τη συγκεκριμένη απόφαση.

Ο Άγιαξ βρισκόταν 9 βαθμούς μπροστά από την PSV, όμως με ένα σερί... αποτυχιών κατόρθωσε μέσα σε 4 αγωνιστικές να απολέσει 10 πόντους, κάτι που εκμεταλλεύτηκε το σύνολο του Πέτερ Μπος, κάνοντας back to back και φτάνοντας συνολικά τις 26 κούπες πρωταθλήματος.

Farioli has decided to leave Ajax after careful consideration. The head coach has informed the club’s board of his decision.



Thanks for everything, Francesco! ♥️