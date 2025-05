Η ισοπαλία του Αίαντα κόντρα στη Χρόνιγκεν (2-2) έφερε την PSV στην κορυφή και το +1, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της Eredivise, με τους φίλους και τους παίκτες της Αϊντχόφεν να πανηγυρίζουν έξαλλα.

Δώρο... τίτλου στην Αϊντχόφεν έκανε η Χρόνιγκεν, η οποία το βράδυ της Τετάρτης (14/5) κατόρθωσε να φύγει με 2-2 από το Άμστερνταμ, ισοφαρίζοντας τον Άγιαξ στο 90+8' και στέλνοντας την PSV στο +1, μια αγωνιστική πριν το τέλος της φετινής Eredivise.

Νωρίτερα, η ομάδα του Πέτερ Μπος έκανε το καθήκον της, επικρατώντας εύκολα με 4-1 της Χέρακλες, με τους φίλους αλλά και τους ποδοσφαιριστές της PSV να περιμένουν τη λήξη του αγώνα του Άγιαξ, κοιτάζοντας το σκορ από τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το τελικό 2-2 προκάλεσε έκρηξη τόσο στις εξέδρες όσο και στον αγωνιστικό χώρο, με τους παίκτες της πρωτοπόρου πλέον Αϊντχόφεν να γίνονται ένα με τον κόσμο τους και πλέον να κρατούν στα... πόδια τους τις τύχες του πρωταθλήματος!

It all changed at PSV very quickly. pic.twitter.com/IKshLydoEm