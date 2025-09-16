Αϊντχόφεν - Ουνιόν Ζεν Ζιλουάζ: Οι Βέλγοι άνοιξαν το... σκορ στο φετινό Champions League! (vid)
Το πρώτο γκολ του φετινού Champions League έχει υπογραφή από το Βέλγιο. Στην Ολλανδία και την αναμέτρηση ανάμεσα σε Αϊντχόφεν και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την πρεμιέρα της League Phase, οι Βέλγοι προηγήθηκαν στο 9΄με πέναλτι του Ντέιβιντ και σήκωσαν την αυλαία των γκολ στη φετινή διοργάνωση.
