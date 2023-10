Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο «Sport1» η Άιντραχτ Φρανκφούρτης ψάχνεται για την ενίσχυση της στη γραμμή κρούσης και εξετάζει την περίπτωση του Βαγγέλη Παυλίδη.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης πούλησε τον Ράνταλ Κόλο Μουανί στην Παρί Σεν Ζερμέν στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου και μπορεί να έβαλε 95 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της αλλά αποδυναμώθηκε αισθητά στη γραμμή κρούσης. Χαρακτηριστικό πως η διακοπή του βρήκε να έχουν τη δεύτερη χειρότερη επίθεση στη Bundesliga με έξι γκολ σε επτά αγωνιστικές.

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Conference League ψάχνεται από τώρα ενόψει Ιανουαρίου για επιθετική ενίσχυση και σύμφωνα με τη γερμανική σελίδα «Sport1» ο Βαγγέλης Παυλίδης, βρίσκεται στη λίστα του τεχνικού διευθυντή του κλαμπ, Μάρκους Κρέσε. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός είναι πιο απειλητικός και επικίνδυνος από ποτέ, έχοντας 11 γκολ σε 14 συμμετοχές και έχει βρει δίχτυα και στα οκτώ παιχνίδια της ομάδας του στην Eredivisie.

