Ο Άγιαξ ανακοίνωσε την απόλυση του τεχνικού διευθυντή του συλλόγου, Σβεν Μίσλινταντ, ο οποίος αποχώρησε πέντε μήνες μετά την πρόσληψη του.

Τρέχουν οι εξελίξεις στον Άγιαξ! Την ώρα που το μέλλον του προπονητή της ομάδας, Μόρις Στέιν, βρίσκεται στον «αέρα» οι Ολλανδοί απέλυσαν τον τεχνικό διευθυντή τους, Σβεν Μίσλινταντ, ο οποίος είχε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026. Ο Γερμανός αποχώρησε από τον Αίαντα μόλις πέντε μήνες μετά την πρόσληψη του, στις 19 του περασμένου Μαΐου και μερικές... ώρες μετά το βίαιο «ντου» του στα αποδυτήρια της ομάδας.

Πριν μερικές ημέρες μάλιστα, τα ολλανδικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως ο Αίαντας ξεκίνησε έρευνα για τον αθλητικό του διευθυντή, ο οποίος την deadline day πραγματοποίησε τη μεταγραφή ενός παίκτη μέσω ενός γερμανικού γραφείου ατζέντηδων στο οποίο διατηρεί μετοχές, πράγμα που απαγορεύεται ρητά βάσει των κανόνων του συλλόγου.

Ajax has ended the collaboration with Director of Football Sven Mislintat with immediate effect. The lack of broad support within the organisation is the reason behind this decision.