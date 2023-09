Σοβαρές συρράξεις και επεισόδια έλαβαν χώρα μεταξύ φιλάθλων της Ουτρέχτης και της Φέγενορντ στο πλαίσιο του μεταξύ τους αγώνα για το ολλανδικό πρωτάθλημα.

Θλιβερές εικόνες στην Ολλανδία στο παιχνίδι της Ουτρέχτης και της Φέγενορντ. Οι οπαδοί της πρώτης επιτέθηκαν στους φίλους της δεύτερης, που είχαν κάνει το ταξίδι από το Ρότερνταμ, και σύντομα η κατάσταση ξέφυγε, αφού ξέσπασαν έντονοι καβγάδες και οι φίλαθλοι πιάστηκαν στα χέρια.

Μάλιστα, επεισόδια έλαβαν χώρα τόσο στις κερκίδες όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, με την κατάσταση να αποσυμφορίζεται μετά από επέμβαση της αστυνομίας.

Troubles at the FC Utrecht v Feyenoord match this afternoon 🇳🇱 pic.twitter.com/wepvTcfgbm

Another video of the troubles after FC Utrecht v Feyenoord this afternoon 💥🇳🇱👀 pic.twitter.com/cqSXyQsLj3