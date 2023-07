Λίγες ώρες μετά τις φήμες για πρόταση της Λάτσιο στην Ουτρέχτη για την απόκτηση του Τάσου Δουβίκα, ο Ισάκ Λίντμπεργκ παρουσιάζεται ως ο αντικαταστάτης του Έλληνα φορ.

Ο Τάσος Δουβίκας εντυπωσίασε με την Ουτρέχτη την περασμένη σεζόν και βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ομάδων.

Εδώ και λίγες ώρες υπάρχουν φήμες από την Ιταλία που αναφέρουν πρόταση της Λάτσιο προς τον Έλληνα φορ και μάλιστα ύψους δέκα εκατ. ευρώ.

Μέσα σε όλα αυτά, ο δημοσιογράφος Σάντι Αούνα βάζει περισσότερο λάδι στη... φωτιά καθώς αναφέρει πως η Ουτρέχτη έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ισάκ Λίντμπεργκ της Γκόου Αχέντ Ιγκλς για την απόκτησή του.

Ο 24χρονος Σουηδός φορ προορίζεται για αντικαταστάτης του διεθνή επιθετικού, με αποτέλεσμα να φουντώσουν οι φήμες περί πώλησής του.

🚨EXCL : 🔴⚪️🇸🇪🇬🇷 #Eredivisie |



◉ The striker Isac Lidberg is to leave Go Ahead Eagles to join FC Utrecht.



◉ He should replace Anastasios Douvikas. pic.twitter.com/F5FKxSGD2d