Όπως ανακοίνωσε ο Άγιαξ, ο εμβληματικός Έντουιν Φαν Ντερ Σαρ υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και αναγκάστηκε να εισαχθεί στην εντατική, παραμένοντας ωστόσο σε σταθερή κατάσταση.

Κρίσιμες ώρες για τον Έντουιν Φαν Ντερ Σαρ! Ο θρύλος του Άγιαξ, που μέχρι πρότινος ήταν και CEO του συλλόγου, μπήκε σε περιπέτειες με την υγεία του κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο Σπλιτ της Κροατίας.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Αίαντας ο παλαίμαχος γκολκίπερ την Παρασκευή (07/07) υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και αναγκάστηκε να εισαχθεί εσπευσμένα στην εντατική μονάδα νοσοκομείου της βαλκανικής χώρας. Προς το παρόν, η κατάστασή του είναι σταθερή ωστόσο σε τέτοιες περιπτώσεις οι πρώτες 24 ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες.

Φυσικά, ο Άγιαξ έστειλε ευχές για γρήγορη ανάρρωση στον 52χρονο.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9