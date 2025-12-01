Ο λόγος που οι οπαδοί του Άγιαξ προκάλεσαν την αναβολή του ματς με την Γκρόνινγκεν

Η εξήγηση πίσω από την αναβολή του Άγιαξ-Γκρόνινγκεν χθες στο Ολλανδικό πρωτάθλημα.

Η χθεσινή 14η αγωνιστική της Eredivisie σημαδεύτηκε από την διακοπή και την αναβολή τελικά του Άγιαξ-Γκρόνινγκεν λόγω των καπνογόνων που άναψαν οι οπαδοί των γηπεδούχων.

Θυμίζουμε οτι στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, οι οπαδοί του Αίαντα έκαναν ένα pyroshow με δεκάδες φωτοβολίδες, με αποτέλεσμα ο διαιτητής του παιχνιδιού ζητήσει από τους παίκτες των δύο ομάδων να πάνε στα αποδυτήρια λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας που είχε δημιουργηθεί.

Ajax put on a pyro show during their home match against FC Groningen tonight, honoring hooligan Tum, who sadly passed away earlier this month.

Μετά από 40 λεπτά που επέστρεψαν και το ματς θα ξεκινούσε εκ νέου από το 7ο λεπτό που είχε διακοπεί, το σκηνικό επαναλήφθηκε... Πάλι δεκάδες καπνογόνα, πάλι διακοπή... Μόνο που αυτή την φορά ήταν οριστική με τον αγώνα να αναβάλλεται.

Ajax doet het gewoon weer! Een paar weken geleden was er enorm veel vuurwerk voor de overleden Ajax-supporter Paddy. Vandaag herdenkt Ajax opnieuw, op spectaculaire wijze, de overleden supporter Tum van de groep Amsterdam 5th Hooligans.

Η εξήγηση για τα καπνογόνα

Το όλο σκηνικό προκάλεσε την απορία αρκετών, καθώς μπορεί τα pyroshows να είναι συνηθισμένα (όπως είδαμε και στο ματς του Παναθηναϊκού με την Φέγενορντ) όμως η επανάληψή μετά την επιστροφή των ομάδων ήταν κάτι πρωτοφανές.

30.11.2025🇳🇱Ajax Amsterdam - FC Groningen, Ajax put on a pyro show during their home match against FC Groningen tonight, honoring hooligan Tum, who sadly passed away earlier this month, RIP



🔗… pic.twitter.com/87SZ9X7IDI — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 30, 2025

Η εξήγηση πίσω από την κίνηση αυτή των οπαδών του Άγιαξ ήταν η εξής... Ήθελαν με αυτό τον τρόπο να τιμήσουν τη μνήμη ενός πολύ γνωστού οπαδού τους, που είχε πεθάνε πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 19 Νοεμβρίου. Το όνομά του ήταν Tum, ήταν 29 ετών και είχε ενεργό ρόλο στην εξέδρα του Αίαντα.

Η ανακοίνωση του Άγιαξ

Αξίζει να σημειώσουμε οτι από την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Άγιαξ μετά την οριστική διακοπή του παιχνιδιού, καταλαβαίνει κανείς πως οι υπεύθυνοι της ομάδας είχαν πληροφορηθεί για την κίνηση που θα γινόταν από τους οπαδούς. Ωστόσο παρά τους αυστηρούς ελέγχους δεν κατάφεραν να την αποτρέψουν...

Η επίσημη ανακοίνωση του Άγιαξ

«Ο Άγιαξ θεωρεί απολύτως σκανδαλώδη τα γεγονότα που έλαβαν χώρα απόψε στο γήπεδο. Ζητούμε συγγνώμη από όλους όσους επλήγησαν με οποιονδήποτε τρόπο από αυτά τα γεγονότα. Η ασφάλεια των θεατών και των παικτών τέθηκε σε κίνδυνο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αποστασιοποιούμαστε κατηγορηματικά από αυτή την ανάρμοστη συμπεριφορά. Τα πυροτεχνήματα δεν έχουν θέση στο γήπεδο.

Οι θεατές που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο τμήμα του σταδίου υποβλήθηκαν σε σωματικό έλεγχο. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν σκύλοι για τον εντοπισμό πυροτεχνημάτων, τόσο στο στάδιο πριν από την έναρξη του αγώνα, όσο και κατά την είσοδο των θεατών. Επιπλέον, ελήφθησαν και άλλα προληπτικά μέτρα. Παρ' όλα αυτά, δεν καταφέραμε να αποτρέψουμε την κατάσταση.

Φυσικά, θα ερευνήσουμε το υλικό από τις κάμερες για να εντοπίσουμε τους δράστες και θα διερευνήσουμε με άλλους τρόπους ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Εάν αυτό οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα».