Αποχώρησε ο Φαν ντερ Σαρ από τον Άγιαξ

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Έντβιν Φαν Ντερ Σαρ από την θέση του CEO της ομάδας.

Ο Άγιαξ γνωστοποίησε πως ο Έντβιν Φαν Ντερ Σαρ αποτελεί παρελθόν από την ολλανδική ομάδα. Ο 52χρονος Ολλανδός θρυλικός τερματοφύλακας της ομάδας είχε τον ρόλο του CEO από το 2016 και αποτελεί το νέο «θύμα» των σαρωτικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή στον «αίαντα».

Ο Φαν Ντερ Σαρ δέχθηκε πολλά πυρά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο για λάθη που έγιναν στον σχεδιασμό της ομάδας, αλλά και για την «κατάρρευση» του διοικητικού μοντέλου αυτής, που ξεκίνησε με την αποχώρηση του Μαρκ Όφερμαρς και του πρώην προπονητή της ομάδας, Έρικ Τεν Χαγκ.

«Μετά από σχεδόν 11 χρόνια στο συμβούλιο, είμαι εξουθενωμένος. Περάσαμε υπέροχες στιγμές, αλλά υπήρξε επίσης μία πολύ σκληρή περίοδος. Είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους που γνώρισα και δούλεψα μαζί κατά τη δεύτερη θητεία μου στον Άγιαξ, καθώς και για τα όσα πετύχαμε και βιώσαμε μαζί. Τώρα χρειάζεται να αποστασιοποιηθώ, να χαλαρώσω και να κάνω άλλα πράγματα. Δεν αισθάνομαι καλά έχοντας την υποχρεώση να πάρω αποφάσεις για το μέλλον αυτού του υπέροχου κλαμπ την προσεχή περίοδο. Συνεπώς η απόφασή μου είναι να σταματήσω» ανέφερε ο Φαν Ντερ Σαρ.

Thanks for everything, Edwin ♥️



You embraced the role of CEO with the same vision that defined your days as a player. We are forever grateful for that. Once an Ajax legend, always an Ajax legend.