Μία από τις τελευταίες επιθυμίες ενός οπαδού του Άγιαξ, που πάσχει από ανίατη ασθένεια, δεν εκπληρώθηκε ποτέ εξαιτίας της ματαίωσης του αγώνα με την Γκρόνινγκεν.

Μία συγκινητική και στενάχωρη ιστορία από την Ολλανδία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στον απόηχο των γεγονότων που οδήγησαν στην οριστική αναβολή της αναμέτρησης του Άγιαξ με την Γκρόνινγκεν την περασμένη Κυριακή (30/11).

Για έναν οπαδό του Αίαντα, τον Πίτερ, το ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα ο Άγιαξ είναι όλη του η ζωή. Ο φίλαθλος της ολλανδικής ομάδας πάσχει από ανίατη ασθένεια και μία από τις τελευταίες του επιθυμίες ήταν να δει από κοντά τον αγαπημένο του Άγιαξ.

Αυτό ήταν αρχικά προγραμματισμένο να γίνει την Κυριακή, ωστόσο η συνεχής ρίψη καπνογόνων στον αγωνιστικό χώρο οδήγησε αρχικά με προσωρινή και αργότερα σε οριστική διακοπή του αγώνα. Ο οποίος διεξήχθη το μεσημέρι της Τρίτης (2/12) κεκλεισμένων των θυρών στην «Johan Cruijff Arena». Μία και μοναδική εξαίρεση επρόκειτο να συνέβαινε αποκλειστικά για τον Πίτερ.

Ο Άγιαξ χορήγησε ειδική άδεια στον άρρωστο οπαδό προκειμένου να κάνει την επιθυμία του πραγματικότητα, ωστόσο κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν έγινε. H κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σημαντικά τις τελευταίες ώρες και δεν κατάφερε τελικά να παραστεί στον αγώνα... Ο οποίος για την ιστορία έληξε 2-0 υπέρ του Αίαντα.