Ο Τάσος Δουβίκας τελείωσε την κανονική διάρκεια της Eredivisie με 19 γκολ και μοιράζεται την πρώτη θέση στην πίνακα του σκόρερ μαζί με τον Τσάβι Σίμονς.

Ο «καυτός» Τάσος Δουβίκας σκόραρε για πέμπτη φορά στα τελευταία τέσσερα ματς της Eredivisie και τελείωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθληματος με 19 γκολ! Ο διεθνής Έλληνας σέντερ φορ στο 53ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης με την Εμμέν ήταν στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή και μετά από απόκρουση του τερματοφύλακα έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2. Εν τέλει η ομάδα του πήρε τη νίκη με 3-2.

Ο 23χρονος επιθετικός είναι πρώτος σκόρερ της πρώτης κατηγορίας του ολλανδικού ποδοσφαίρου, μαζί με τον Τσάβι Σίμονς, ο οποίος «έπιασε» τον Δουβίκα με γκολ στο 90+8' κόντρα στην Άλκμααρ. Ο πρώην επιθετικός Αστέρα Τρίπολης και Βόλου έφτασε τα 19 τέρματα σε 32 εμφανίσεις με την Eredivisie και 21 συνολικά μέσα στη σεζόν.

Η Ουτρέχτη τερμάτισε 7η και θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες την 6η Σπάρτα Ρότερνταμ για ένα εισιτήριο για το Conference League.

Goal! Anastasios Douvikas (Utrecht) fires the rebound into the top right corner after the ball breaks to him in the box. The score is 2:1.

