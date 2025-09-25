Ουτρέχτη - Λιόν: Σοβαρά επεισόδια και ξύλο μεταξύ οπαδών πριν από τη σέντρα (vid)
Σε πεδίο μάχης μετέτρεψαν το κέντρο της Ουτρέχτης οπαδοί της ομώνυμης ομάδας με τους αντίστοιχους της Λιόν που ταξίδεψαν στην Ολλανδία για τη μεταξύ τους αναμέτρηση στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Europa League.
Οι δρόμοι της ολλανδικής πόλης γέμισαν με χούλιγκαν που πιάστηκαν στα χέρια σε σφοδρές συμπλοκές, οι οποίες καταγράφηκαν από βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.
Από τα επεισόδια δεν έλειψε και η χρήση καπνογόνων, ενώ άλλοι επιτίθονταν με τραπέζια, καρέκλες και κάθε λογής αντικείμενο που μπορούσαν να πιάσουν στα χέρια τους. Ο πανικός που επικράτησε στο κέντρο της πόλης προκάλεσε την παρέμβαση της Αστυνομίας που προχώρησε συλλήψεις και κατάφερε να κατευνάσει τα πνεύματα.
25.09.2025, Utrecht (left🇳🇱) vs Lyon (right🇨🇵) in citycentre of Utrecht
