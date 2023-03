Ο Τάσος Δουβίκας άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι της Ουτρέχτης με την Γκο Αχέντ Ιγκλς, έφτασε τα 13 γκολ στην Eredivisie και έπιασε το ρεκόρ του Αλέ.

Για ακόμα μια αγωνιστική ο Τάσος Δουβίκας βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Έλληνας σέντερ φορ στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης με την Γκο Αχέντ Ιγκλς έφυγε ταχύτατα στην πλάτη της άμυνας, βγήκε σε τετ α τετ και πλάσαρε εύστοχα για το 1-0. Τις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές μετράει τρία γκολ και μια ασίστ.

Ο διεθνής επιθετικός έφτασε τα 13 γκολ στην Eredivisie και έγινε ο πρώτος παίκτης της Ουτρέχτης που πετυχαίνει τόσα γκολ στο πρωτάθλημα μετά τον Σεμπαστιάν Αλέ τη σεζόν 2013-14. Για την ιστορία η ομάδα Δουβίκα και Μπάρκα ηττήθηκε με 2-1.

