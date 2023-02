Ο Μοχάμεντ Κουντούς του Άγιαξ σκόραρε και αφιερώσε το γκολ του στον συμπατριώτη του Κριστιάν Ατσού που έχασε πρόσφατα στην ζωή του βγάζοντας την φανέλα του, χωρίς να αντικρίσει την κίτρινη κάρτα σε αντίθεση με την περίπτωση του Κανός του Ολυμπιακού.

Ο 22χρονος Γκανέζος εξτρέμ του Άγιαξ σκόραρε το τέταρτο τέρμα της ομάδας του στο 84ο λεπτό και έβγαλε την φανέλα του για να αποκαλύψει από μέσα μία άλλη μπλούζα που έγραφε το μήνυμα «Rip Ατσού».

Ο Μοχάμεντ Κουντούς αφιέρωσε έτσι το γκολ του στον αδικοχαμένο συμπατριώτη του Κριστιάν Ατσού, τον ποδοσφαριστή της Χατάισπορ, που βρήκε τραγικό θάνατο στα ερείπια που άφησε ο καταστροφικός σεισμός της Τουρκίας.

Μάλιστα, το εντυπωσιακό της όλης υπόθεσης είναι πως ο διαιτητής της αναμέτρησης, Πολ Φαν Μπόεκελ επέλεξε να μην βγάλει κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή του «Αίαντα» κάνοντάς του απλώς μία παρατήρηση σε αντίθεση με όσα προβλέπει ο κανονισμός.

«Ο διαιτητής μου είπε ότι δεν επιτρέπεται (να βγάζουμε την φανέλα), αλλά καταλαβαίνει πως εδώ πρόκειται για μία κατάσταση μεγαλύτερη από το ποδόσφαιρο» είπε στις δηλώσεις του ο Μοχάμεντ Γκουντούς.

Mohammed Kudus was supposed to receive a yellow card for his tribute to Christian Atsu but referee Pol van Boekel opted not to book him.



Kudus: "The referee told me it's not allowed [shirt removal] but he understands because this is a bigger situation than football.”



