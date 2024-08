Την αναβολή του ντέρμπι Φέγενορντ - Άγιαξ που ήταν προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή (01/09), ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Ρότερνταμ, Αχμέντ Αμπουταλέμπ, λόγω απεργίας της αστυνομίας.

Το πολυαναμενόμενο ολλανδικό ντέρμπι μεταξύ Φέγενορντ και Άγιαξ δεν θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή (01/09), όπως είχε αρχικά οριστεί στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Eredivisie.

Και αυτό, γιατί το δημοτικό συμβούλιο του Ρότερνταμ, αποφάσισε να προβεί στην αναβολή του αγώνα, εξαιτίας της απεργίας των αστυνομικών εκείνη την ημέρα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, Αχμέντ Αμπουταλέμπ.

Η αστυνομία είχε δηλώσει ήδη από την Δευτέρα ότι δεν θα δώσει το «παρών» στην Κυριακάτικη αναμέτρηση, στο πλαίσιο μίας εκστρατείας που αποσκοπεί στην πρόωρη συνταξιοδότησή τους. Με την απουσία της αστυνομίας από ένα τέτοιο... ένθερμο ντέρμπι, η απόφαση αναβολής ήταν μονόδρομος, καθώς θεωρείται ματς υψηλής επικινδυνότητας.

Απομένει να οριστεί από την ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία η νέα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

The Klassieker, which was scheduled for Sunday afternoon at 14:30 has been cancelled. This decision was made by the Municipality of Rotterdam due to the announced police action, which would result in no police presence at the match in Rotterdam.#feyaja