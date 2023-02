O Μοχάμεντ Κούντους σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ κόντρα στη Σπάρτα Ρότερνταμ και αφιέρωσε το γκολ του στον Κρίστιαν Ατσού.

O διεθνής Γκανέζος εξτρέμ, Κρίστιαν Ατσού, είναι ένα από τα θύματα του φονικού σεισμού που έπληξε την Τουρκία. O 22χρονος χαφ του Άγιαξ, Μοχάμεντ Κούντους, σκόραρε με φανταστική απευθείας εκτέλεση φάουλ, διαμόρφωσε το τελικό 4-0 κόντρα στη Σπάρτα Ρότερνταμ και αφιέρωσε το γκολ του στον συμπατριώτη του που έφυγε από τη ζωή.

Ο διεθνής μέσος του Αίαντα κατά τον πανηγυρισμό του σήκωσε τη φανέλα του και από μέσα φορούσε ένα μπλουζάκι που έγραψε «RIP Ατσού». Άξιο αναφοράς είναι πως ο διαιτητής δεν έδειξε κίτρινη κάρτα στον Κούντους παρά την κίνηση του να βγάλει τη φανέλα του.

Mohammed Kudus pays tribute to Christian Atsu after scoring for Ajax ❤️🇬🇭 pic.twitter.com/DaSgEFfb57