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Aναδιάρθρωση: Αναβολή για την απόφαση της ΕΠΟ παρά το τελεσίγραφο της Λίγκας

Aναδιάρθρωση: Αναβολή για την απόφαση της ΕΠΟ παρά το τελεσίγραφο της Λίγκας

Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση της Superleague 1

Δεν διαφαίνεται πως η Εκτελεστική της ΕΠΟ θα λάβει απόφαση εντός της ημέρας για την αναδιάρθρωση παρά το «τελεσίγραφο» της Λίγκας για πρωτάθλημα με 14 ομάδες.

Φαίνεται πως το Δ.Σ. της Super League 1 δεν... βοήθησε την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ώστε να πάρει απόφαση την Δευτέρα.
 
Σε αυτήν την φάση υπάρχουν ακόμα συζητήσεις επί της νέας δομής της SL1 αλλά και του αριθμού των ομάδων αλλά όλα δείχνουν πως πάμε σε οριστική αναβολή για την τελική απόφαση επί του θέματος της αναδιάρθρωσης. Η Λίγκα ως γνωστόν εμμένει στις 14 ομάδες και έχει φροντίσει να το μεταφέρει αυτό και εγγράφως αλλά και με... τελεσίγραφο μέσω της ανακοίνωσής της. Πάντως φέρεται στο θέμα της πιθανότητας αναδιάρθρωσης να αντέδρασαν και οι διεθνείς Ομοσπονδίες, που θα ήθελαν εκτός των άλλων ο τελικός του Κυπέλλου να γίνει πριν το τελευταίο 15ήμερο του Αυγούστου.
 

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