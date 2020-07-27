Aναδιάρθρωση: Αναβολή για την απόφαση της ΕΠΟ παρά το τελεσίγραφο της Λίγκας

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ΛΕΣΤΕΡ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
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ΤΣΕΛΣΙ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 0
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ΑΡΣΕΝΑΛ 3vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 5vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 0
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ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1
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ΣΠΑΛ 1vs
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ΣΟΥΟΝΣΙ 1vs
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 0
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ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 110vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 104vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 120
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
Δεν διαφαίνεται πως η Εκτελεστική της ΕΠΟ θα λάβει απόφαση εντός της ημέρας για την αναδιάρθρωση παρά το «τελεσίγραφο» της Λίγκας για πρωτάθλημα με 14 ομάδες.