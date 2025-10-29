Με επιθετικό δίδυμο... made in Greece και τους Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα θα παραταχθεί η Μπράιτον στο παιχνίδι απέναντι στην Άρσεναλ για το League Cup.

«Γαλανόλευκο» επιθετικό δίδυμο στα... γαλανόλευκα της Μπράιτον. Ο Φαμπιάν Χίρτσελερ δείχνει πόσο εμπιστεύεται στα αλήθεια τον Στέφανο Τζίμα και τον Μπάμπη Κωστούλα, δίνοντάς τους το χρίσμα του σε ένα μεγάλο παιχνίδι για τους Γλάρους.

Οι δύο Έλληνες επιθετικοί πήραν αμφότεροι φανέλα βασικού στο «Έμιρεϊτς» για το μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην Άρσεναλ στη φάση των «16» του League Cup.

Μέχρι σήμερα, ο Τζίμας μετράει πέντε συμμετοχές στην Premier League και άλλες δύο στο League Cup, όπου φυσικά είχε σκοράρει και στο ντεμπούτο, πετυχαίνοντας δύο τέρματα κόντρα στην Όξφορντ.

Από την άλλη, ο Κωστούλας, που προέρχεται από το σπουδαίο γκολ στο «Ολντ Τράφορντ», έχει δύο εμφανίσεις στο πρωτάθλημα και ισάριθμες στο League Cup.