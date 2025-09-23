Φανέλα βασικού έδωσε ο Φαμπιάν Χίρτσελερ για πρώτη φορά στον Στέφανο Τζίμα για την αναμέτρηση της Μπράιτον με την Μπάρνσλεϊ στο League Cup. Στην αποστολή των Γλάρων και ο Μπάμπης Κωστούλας.

Οι... Greek guys ξανά στη δράση. Η Μπράιτον αντιμετωπίζει την Μπάρνσλεϊ για τον τρίτο γύρο του League Cup και ο Φαμπιάν Χίρτσελερ ρίχνει στην αρένα τους δύο Έλληνες Γλάρους.

Ο Στέφανος Τζίμας πήρε για πρώτη φορά φανέλα βασικού από τον Γερμανό κόουτς και θα ηγηθεί της γραμμής κρούσης της ομάδας του πλάι στον Ντάνι Γουέλμπεκ. Υπενθυμίζουμε πως στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση κόντρα στην Όξφορντ πέτυχε δύο γκολ μέσα σε 30 λεπτά, ενώ πριν λίγο καιρό πήρε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής και στην Premier League, στον αγώνα απέναντι στην Μπόρνμουθ.

Στην αποστολή της Μπράιτον βρίσκεται και ο Μπάμπης Κωστούλας που αναμένεται να πάρει κι αυτός χρόνο συμμετοχής, αφού επίσης είχε ντεμπουτάρει απέναντι στην Όξφορντ στον προηγούμενο γύρο του League Cup.

Οι Γλάροι είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαχείριση των δύο νεαρών Ελλήνων, καθώς το άλμα σε αυτό το επίπεδο μόνο απλό δεν είναι για αυτούς. Ωστόσο, ο Χίρτσελερ, όπως έχει δηλώσει, τους βλέπει συνεχώς να προπονούνται όλο και καλύτερα και όσο περνάει ο καιρός ο Τζίμας και ο Κωστούλας θα γίνονται και πιο σημαντικοί για την Μπράιτον.