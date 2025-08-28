Απίθανη ατάκα από τον τερματοφύλακα της άσημης Γκρίμσπι, Κρίστι Πιμ, ο οποίος δήλωσε και λίγο... έξαλλος μετά τον άθλο της ομάδας του διότι είναι οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Πάνω που λες ότι ο κατήφορος δεν πάει άλλο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκει κάθε φορά τρόπο ώστε να σκάβει ένα όλο και μεγαλύτερο λαγούμι... Αυτή τη φορά οι Κόκκινοι Διάβολοι κατάφεραν να αποκλειστούν στο δεύτερο γύρο του League Cup από την άσημη Γκρίμσπι της τέταρτης κατηγορίας, η οποία ολοκλήρωσε τον δικό της άθλο μέσω της διαδικασίας των πέναλτι.

Αμέσως μετά το χαμένο πέναλτι του Μπουμό που σφράγισε τον αποκλεισμό της Γιουνάιτεντ, στο γήπεδο ξέσπασε ένα κύμα ευφορίας που μεταφέρθηκε από τις εξέδρες μέχρι τον αγωνιστικό χώρο. Πλήθος κόσμου έκανε «ντου» στο γήπεδο για να πανηγυρίσει τον θρίαμβο μαζί με τους πρωταγωνιστές, οι οποίοι ακόμα προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν το απόλυτο highlight της καριέρας τους.

Παρόλα αυτά, δεν ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές της Γκρίμσπι απόλυτα ευχαριστημένοι... Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, άλλωστε, Κρίστι Πιμ, εκ των πρωταγωνιστών της ιστορικής πρόκρισης με απόκρουση στο πέναλτι του Κούνια, έδωσε επική ατάκα στο «flash interview» τονίζοντας πως είναι και λίγο έξαλλος γιατί είναι οπαδός των Κόκκινων Διάβολων!

«Ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Είμαι οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οπότε είμαι και λίγο έξαλλος για να πω την αλήθεια. Βραδιές σαν αυτές είναι ο λόγος που παίζουμε ποδόσφαιρο, είναι πανέμορφο» τόνισε χαρακτηριστικά στο «Sky Sports», με τα λόγια του να αποκτούν viral διαστάσεις στα social media.