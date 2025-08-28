Χωρίς μεγάλο ντέρμπι, με εύκολες -στα χαρτιά πάντα- αντιπάλους για τις «μεγάλες» της Premier League και με την Μπάρνσλεϊ στο δρόμο των Τζίμα και Κωστούλα ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τον 3ο γύρο του League Cup.

Η περιπετειώδης διαδικασία των πέναλτι στην αναμέτρηση της Γκρίμσμπι με την Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ έδωσε στην πρώτη το εισιτήριο για τον 3ο γύρο του League Cup και συνάμα... καθυστέρησε την έναρξη της κλήρωσης!

Η οποία πάντως ολοκληρώθηκε χωρίς να βγάλει κάποιο μεγάλο ντέρμπι -πέραν του... τοπικού στο Νότιο Λονδίνο ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Μίλγουολ. Η Λίβερπουλ θα φιλοξενήσει την Σαουθάμπτον, η Άρσεναλ θα δοκιμαστεί στην έδρα της Πορτ Βέιλ, η Τσέλσι θα παίξει εκτός με την Λίνκολν Σίτι και η Τότεναμ εντός απέναντι στους Ντόνκαστερ Ρόβερς.

Για την... ελληνική Μπράιτον που με «υπογραφή» Στέφανου Τζίμα πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση, η κληρωτίδα έφερε στο δρόμο της την Μπάρνσλεϊ της τρίτης κατηγορίας.

Αναλυτικά τα ζευγάρια του 3ου γύρου του League Cup

Πορτ Βέιλ - Άρσεναλ

Σουόνσι - Νότιγχαμ Φόρεστ

Λίνκολν Σίτι- Τσέλσι

Τότεναμ - Ντόνκαστερ Ρόβερς

Μπρέντφορντ - Άστον Βίλα

Χάντερσφιλντ - Μάνστεστερ Σίτι

Λίβερπουλ - Σαουθάμπτον

Νιούκαστλ - Μπράντφορντ

Σέφιλντ Γουένσντεϊ - Γκρίμσμπι

Γουλβς - Έβερτον

Κρίσταλ Πάλας - Μίλγουολ

Μπέρνλι - Κάρντιφ

Ρέξαμ - Ρέντινγκ

Γουίγκαν - Γουίκομπ

Μπάρνσλεϊ - Μπράιτον

Φούλαμ - Κέιμπριτζ