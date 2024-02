Με σημαντικές απουσίες παρατάσσεται στον τελικό του League Cup η Λίβερπουλ, αφού έξι σημαντικές της μονάδες έμειναν εκτός. Χωρίς κάποιο ιδιαίτερο ή άγνωστο πρόβλημα η Τσέλσι.

«Χτυπημένη» από τραυματισμούς η Λίβερπουλ, θα χρειαστεί να παίξει χωρίς έξι πολύ σημαντικούς παίκτες στον τελικό του League Cup απέναντι στην Τσέλσι (25/02 - 17:00).

Ήταν ήδη γνωστό πως οι Αλεξάντερ Άρνολντ, Ζότα, Άλισον και Τζόουνς δεν θα μπορούσαν να δηλώσουν το «παρών». Το ίδιο ωστόσο ίσχυσε εν τέλει και για τους Σαλάχ, Νούνιες και Σόμποσλαϊ, των οποίων η συμμετοχή στο παιχνίδι θα κρινόταν την τελευταία στιγμή.

Έτσι, ο Κλοπ αναγκάστηκε να παρατάξει ένα κάπως πιο πειραματικό σχήμα, με τον Κώστα Τσιμίκα να βρίσκεται στην αποστολή και τον πάγκο.

Χωρίς κάποια ιδιαίτερη ή άγνωστη απουσία η Τσέλσι του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Η ενδεκάδα της Τσέλσι: Πέτροβιτς, Γκουστό, Ντισασί, Κόλγουιλ, Τσίλγουελ, Καϊσέδο, Φερνάντες, Πάλμερ, Γκάλαχερ, Στέρλινγκ, Τζάκσον

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Κέλεχερ, Μπράντλεϊ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Έντο, ΜακΆλιστερ, Γκράφενμπερχ, Έλιοτ, Χάκπο, Ντίας

Here's how we line up for the #CarabaoCupFinal 📋🔴