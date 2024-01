Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Daily Mail» ο τελικός του Λιγκ Καπ ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Λίβερπουλ, εν μέσω ανησυχιών για συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών. Η Μητροπολιτική Αστυνομία θέλει η αναμέτρηση να ξεκινήσει το αργότερα μέχρι τις 15:00 τοπική ώρα.

Η σέντρα του τελικού του Λιγκ Καπ πρόκειται να επισπευσθεί κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας, εν μέσω ανησυχιών για πιθανές συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών της Τσέλσι και της Λίβερπουλ. Η EFL έχει προγραμματίσει τον τελικό με σέντρα στις 16:30 (18:30 ώρα Ελλάδας) την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Daily Mail» η Μητροπολιτική Αστυνομία θέλει να ξεκινήσει νωρίτερα ο αγώνας στο Γουέμπλεϊ, καθώς έχει χαρακτηρίσει την αναμέτρηση Τσέλσι - Λίβερπουλ ως αγώνα υψηλού κινδύνου.

