Τεν Χαγκ: «Δεν θα σταματήσουμε εδώ, αξίζετε τέτοιες υπέροχες μέρες»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ, με ανοιχτή επιστολή προς τους οπαδούς της ομάδας, τους ευχαρίστησε για την στήριξη και τόνισε πως οι παίκτες του δεν θα εφησυχαστούν.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ έγινε ο πρώτος προπονητής μετά τον Ζοσέ Μουρίνιο που οδήγησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε τίτλο και έβαλε τέλος σε «ξηρασία» έξι χρόνων. Ο Ολλανδός τεχνικός με ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στα Social Media του κλαμπ μια ημέρα μετά την κατάκτηση του League Cup ευχαρίστησε τους οπαδούς των Κόκκινων Διαβόλων για τη στήριξη και τόνισε πως οι παίκτες του δεν θα εφησυχαστούν και μάλιστα ξεκίνησαν ήδη την προετοιμασία για το ματς με την Γούεστ Χαμ για το FA Cup.

