Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είχε όρεξη για mind games στη διαδικασία των πέναλτι της Λίβερπουλ με την Τσέλσι στο Carabao Cup και οι Κέπα και Ζορζίνιο έγιναν οι αποδέκτες των τεχνασμάτων του Αιγύπτιου.

Ο «Φαραώ» εκτέλεσε σωστά το δικό του πέναλτι στη διαδικασία από την οποία οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ πανηγύρισαν το πρώτο τους LeagueCup από το 2012 και το 9ο στην ιστορία τους, κάνοντας ρεκόρ στον θεσμό.

Μόλις έστειλε τον Κέπα στην απέναντι πλευρά έμεινε να τον κοιτάζει και να χαμογελάει, ενώ, επιστρέφοντας στη θέση του με τους υπόλοιπους και βλέποντας τον Ζορζίνιο να πηγαίνει για την δική του εκτέλεση, του είπε «μην κάνεις το αλματάκι», με στόχο να τον αποπροσανατολίσει...

Salah laughing at Kepa after sending him the wrong way 🤣🤣 I’m here for the salah supervillain arc lemme not lie pic.twitter.com/cPWYi4vbxs