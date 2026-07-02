Μπινιάρης: «Θα παίξω όπου με βάλει ο προπονητής, ακόμα και τερματοφύλακας»

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Μπινιάρη μετά τη φιλική νίκη του Παναθηναϊκού επί της Χέλμοντ με 4-0. Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου

Ο Παναγιώτης Μπινιάρης ήταν η έκπληξη στη χθεσινή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο φιλικό με τη Χέλμοντ, αφού ξεκίνησε στη θέση του αριστερού οπισθοφύλακα και στη συνέχεια μετακινήθηκε και στις θέσεις των εξτρέμ ενώ ο ίδιος κανονικά αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος.

Ο νεαρός Έλληνας παίκτης τόνισε πως είναι πολύ χαρούμενος για την ευκαιρία του και ότι είναι πρόθυμος να αγωνιστεί όπουδήποτε κι αν του πει ο προπονητής του για να παίξει, ακόμα και ως τερματοφύλακας.

Εξήγησε πως οι εντάσεις είναι πολύ διαφορετικές απ' αυτές που αντιμετώπιζε στην Κ17 ενώ όσον αφορά το φιλικό ανέφερε πως πήγε καλά (η ομάδα) κατά τη γνώμη του.

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Μπινιάρη

Έκανες το ντεμπούτο σου με τον Παναθηναϊκό σε αυτό το φιλικό, πώς νιώθεις;

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μου έδωσε η ομάδα και ο προπονητής την ευκαιρία να μπορέσω να νιώσω αυτό το όμορφο συναίσθημα».

Σε είδαμε να παίζεις αριστερό μπακ, στον άξονα, γενικώς είσαι πολυτάλαντος παίκτης, σε ποια θέση σου αρέσει να παίζεις;

«Όπου με βάλει ο προπονητής, δεν έχω κανένα θέμα. Όπου με βάλει εγώ θα παίξω, ακόμα και τερματοφύλακας».

Σε βλέπουμε συνεχώς χαμογελαστό, λέει πολλά αυτό για όσα θες να πετύχεις με τον Παναθηναϊκό:

«Εννοείται. Κάθε μέρα σκληρή δουλειά, κάτω το κεφάλι και όπου καταφέρουμε να φτάσουμε».

Πώς σου φαίνονται οι εντάσεις στη πρώτη σου προετοιμασία με την πρώτη ομάδα;

«Σίγουρα είναι το κάτι άλλο. Από την Κ17 που ήμουν μέχρι την πρώτη ομάδα οι εντάσεις έχουν μεγάλη διαφορά, καμία σχέση. Τουλάχιστον 10 φορές πάνω το επίπεδο».

Πώς την είδες την ομάδα στο φιλικό, ήταν ένα τεστ για όλους σας:

«Ήμασταν πολύ καλά νομίζω, προσπαθήσαμε, κάναμε γκολ τις ευκαιρίες μας και συνεχίζουμε»

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!