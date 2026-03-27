Ελλάδα - Παραγουάη 0-1: Τα highlights του αγώνα
Τα καλύτερα στιγμιότυπα από την αναμέτρηση της Εθνικής με την Παραγουάη που βρήκε νικητές τους φιλοξενούμενους με 1-0.
Η Εθνική στο πρώτο ημίχρονο ήταν πιο επικίνδυνη από την Παραγουάη και είχε δύο καλές στιγμές με τον Τάσο Δουβίκα.
Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν ποιότητα, ειδικά ο Ενσίσο έκανε άνω κάτω τη γαλανόλευκη και πήραν τη νίκη με εκτέλεση φάουλ του Ντιέγκο Γκόμες στο 52'.
