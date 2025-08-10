Τρομερό σκηνικό: Ο Γκρίνγουντ έβγαλε τη γλώσσα στον Ονάνα και ο Μινγκς τον πήγε... καρότσι (vid)
Τα καλοκαιρινά φιλικά συνεχίζονται ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν και εκτός από όμορφα γκολ μας χαρίζουν και... τρομερά σκηνικά!
Κάτι τέτοιο συνέβη και χθες (9/8) στην αναμέτρηση της Μαρσέιγ με την Άστον Βίλα, όπου ο γαλλικός σύλλογος επικράτησε 3-1 των Άγγλων, με τον Μέισον Γκρίνγουντ να ανοίγει το σκορ και τον Ομπαμεγιάνγκ που επέστρεψε στους Μασαλούς να υπογράφει με «ντοπιέτα» τη φιλική νίκη.
Ωστόσο, ο Άγγλος επιθετικός της Μαρσέιγ εκτός από γκολ φρόντισε να πρωταγωνιστήσει και σε ένα όχι και τόσο όμορφο σκηνικό. Αφού έβγαλε τη γλώσσα του στον χαφ της Βίλα, Αμαντού Ονάνα, είδε τον Τάιρον Μινγκς να τον παίρνει... καρότσι για αυτή του την κίνηση, με τους πιο ψύχραιμους να σταματούν ενδεχόμενο καβγά.
THINGS GOT HEATED AT THE END OF THE OM MATCH BETWEEN MASON GREENWOOD, MINGS, AND ONANA! 👀
Mason was just playing around their defense tonight 😂
pic.twitter.com/lnHffj1upc— Kara (@UTDKara) August 9, 2025
