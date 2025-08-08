Δείτε αναλυτικά που θα παρακολουθήσετε το φιλικό των Πειραιωτών με την Αλ Τααβόν, το πιθανό ντεμπούτο Βαγιαννίδη καθώς και τη μάχη της Μαρίας Σάκκαρη στο Σινσινάτι σήμερα (8/8).

Ακόμη ένα φιλικό προετοιμασίας έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός, καθώς σήμερα θα αντιμετωπίσει την Αλ Τααβόν στην Ολλανδία. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει την ευκαιρία -και πάλι- να δοκιμάσει πρόσωπα, σχήματα και καταστάσεις, καθώς σιγά σιγά πλησιάζουμε στην έναρξη της σεζόν. Το παιχνίδι με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας θα κάνει σέντρα στις 17:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1HD.

Μέσα στην ημέρα υπάρχουν παιχνίδια τόσο για την Bundesliga 2, όσο και για την Championship, ωστόσο αυτό που ξεχωρίζει είναι το ματς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην έδρα της Κάσα Πια. Τα «λιοντάρια» ξεκινούν την πορεία τους στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, σε έναν αγώνα που είναι πιθανό να κάνει ντεμπούτο ο Γιώργος Βαγιαννίδης, με τη σέντρα να έχει προγραμματιστεί για τις 22:15 με κάλυψη από το Cosmote Sport 1HD.

Εντομεταξύ, στο Σινσινάτι, η Μαρία Σάκκαρη ξεκινάει την πορεία της στο συγκεκριμένο τουρνουά, αφού θα τεθεί αντιμέτωπη με την Καμίλα Ραχίμοβα, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου. Το παιχνίδι αναμένεται να ξεκινήσει μεταξύ 21:30 και 22:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports 6HD.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα ματς που περιέχει το πρόγραμμα τηλεόρασης στη σχετική ενότητα που υπάρχει στο Gazzetta ενώ θα έχετε επίσης την δυνατότητα να παρακολουθείτε την εξέλιξη των αγώνων από τα Livescores.

Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις