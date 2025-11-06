Μετά από τέσσερις αγωνιστικές στο League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός έχει συλλέξει μόλις δύο βαθμούς ωστόσο έχει ακόμα αρκετές ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση, ωστόσο το βασικότερο για τους Πειραιώτες, είναι η συλλογή βαθμών για δικό τους όφελος.

Ο Πέπι της Αϊνχτόφεν στέρησε από τον Ολυμπιακό την παρθενική του νίκη στο φετινό Champions League και τον ανάγκασε να μείνει στους δύο βαθμούς μετά την ολοκλήρωση τεσσάρων αγωνιστικών στο League Phase.

Πλέον, έχει μπροστά τους να αντιμετωπίσει εντός έδρας τις Ρεάλ Μαδρίτης και Λεβερκούζεν και εκτός έδρας τις Καϊράτ και Άγιαξ με στόχο να βρει τους βαθμούς ώστε να περάσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ωστόσο, υπάρχει μία παράμετρος που κάνει τους «ερυθρολεύκους» να μην μπορούν να είναι αδιάφοροι ακόμα και σε περίπτωση που αποκλειστούν μαθηματικά από τη συνέχεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αυτός είναι ο συντελεστής που έχει ως κλαμπ και το Champions League της επόμενης σεζόν.

Ο Ανδρέας Δημάτος εξήγησε στους «Galacticos» πώς έχουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της νέας σεζόν , με τον πρωταθλητή να πηγαίνει play off του Champions League και να έχει εξασφαλισμένη θέση στο League Phase του Europa League, ωστόσο στην περίπτωση που ο Ολυμπιακός διατηρήσει τα «σκήπτρα» της Stoiximan Superleague, τότε μπορεί να βρεθεί ξανά απευθείας στο League Phase του Champions League.

Αυτό οφείλεται στον δικό του συντελεστή που έχει στην Ευρώπη και δεν τον αφήνουν αδιάφορο σε κανένα παιχνίδι στη φετινή σεζόν στο Champions League. Ας τα πάρουμε με τη σειρά.

Αυτή τη στιγμή, μόνο η Ρέιντζερς βρίσκεται πάνω από τον Ολυμπιακό στη συγκεκριμένη κατηγορία αλλά όλα δείχνουν πως δύσκολα θα μπει στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος στην Σκωτία καθώς είναι ήδη στο -14 από τη Χάρτς του Κυζιρίδη μετά από 11 αγωνιστικές (έχει ένα ματς λιγότερο).

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός κοντράρεται ουσιαστικά με την Μπόντο Γκλιμτ, όπου η διαφορά των δύο ομάδων είναι μικρή υπέρ των Νορβηγών, όμως αν η Βίκινγκ κάνει το 3/3 στο πρωτάθλημα της Νορβηγίας, τότε θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια και θα αφήσει εκτός συζήτησης την Μπόντο όσον αφορά τον Ολυμπιακό.

Αυτό θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου, όταν οι Πειραιώτες θα μάθουν αν πρέπει να διεκδικήσουν το συγκεκριμένο εισιτήριο με τους Νορβηγούς ή όχι. Και φτάνουμε στην τρίτη απειλή για τον Ολυμπιακό που ακούει στο όνομα της Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Οι Κροάτες μπορεί να είναι στο -1 από την πρώτη Χάιντουκ στην Κροατία αλλά έχουν αποδείξει ότι κάθε χρόνο καταφέρνουν να τερματίσουν στην κορυφή, με αποτέλεσμα να τίθεται ως ένα σημαντικός αντίπαλος για τον Ολυμπιακό, δεδομένου της εξαιρετικής εκκίνησης στο Europa League.

Οι πρωταθλητές Κροατίας έχουν επτά βαθμούς στις τρεις πρώτες αγωνιστικές με δύο νίκες κόντρα σε Φενέρμπατχσε και Μακάμπι Τελ Αβίβ (3-1 και στα δύο ματς) και μία ισοπαλία εκτός έδρας με τη Μάλμε (1-1). Η διαφορά δεν είναι μικρή αλλά αν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό ο κροατικός σύλλογος και πάει πιο μακριά στη διοργάνωση, τότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προσέξει αν θέλει να βρεθεί απευθείας στο League Phase.

Για να το κάνει βέβαια, θα πρέπει να μαζέψει όσο περισσότερους βαθμούς μπορεί στο φετινό Champions League, ακόμα και αν βαθμολογικά είναι αδιάφορος σε περίπτωση αποκλεισμού, θα πρέπει να βρει βαθμό ή βαθμούς σε όλα τα παιχνίδια που απομένουν.