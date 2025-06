Το «Όλντ Τράφορντ» υποδέχθηκε αρκετούς θρύλους του ποδοσφαίρου την Κυριακή (15/6), με τον Κάρλος Τέβεζ να κλέβει την παράσταση χάρη στα 4 γκολ που σημείωσε. Σκόραρε και ο Γουέιν Ρούνεϊ.

Για ακόμη μια χρονιά, το διάσημο πλέον φιλικό SoccerAid, το οποίο διεξάγεται μεταξύ Άγγλων παλαιμάχων και μιας... μικτής κόσμου, έλαβε χώρα την Κυριακή (15/6) στο «Όλντ Τράφορντ».

Μπορεί η αναμέτρηση να είχε συνολικά 9 γκολ, αφού έληξε με το εντυπωσιακό 4-5 υπέρ των φιλοξενούμενων της SoccerAid, ωστόσο την παράσταση έκλεψε αναμφίβολα ο Κάρλος Τέβεζ. Ο 41χρονος Αργεντίνος πρώην άσος των γηπέδων μάγεψε, σκοράροντας 4 φορές μεταξύ του 59ου και 73ου λεπτού του παιχνιδιού, με το ένα γκολ πιο όμορφο από το άλλο και ένα μάλιστα από απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Στο ματς βρήκε δίχτυα και ο Γουέιν Ρούνει, ένας ποδοσφαιριστής που δοξάστηκε στο «Θέατρο των ονείρων», όπως άλλωστε και ο Τέβεζ, που πέρασε ορισμένα από τα καλύτερά του χρόνια υπό τις οδηγίες του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, πριν αποχωρήσει για τη Σίτι και κάνει τους φίλους της Γιουνάιτεντ να τον αποδοκιμάσουν.

