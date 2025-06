Με το... καλησπέρα στον πάγκο των «Τριών Λιονταριών», ο Γερμανός τεχνικός κατάφερε κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Ένα... ιστορικό αρνητικό ρεκόρ κατάφερε να κάνει ο Τόμας Τούχελ, στο ξεκίνημά του στον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας. Ο Γερμανός τεχνικός ναι μεν μετράει 3/3 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά και το 0-1 επί της Ανδόρας εκτός έδρας, ωστόσο στο 4ο του παιχνίδι στο «τιμόνι» των Άγγλων, κατάφερε κάτι πρωτοφανές.

Τα «Τρία Λιοντάρια» ηττήθηκαν με 1-3 από τη Σενεγάλη στο πλαίσιο φιλικής αναμέτρησης που διεξήχθη στο «Σίτι Γκράουντ» (10/6), και δέχθηκαν δικαίως τις αποδοκιμασίες του κοινού που βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τη νέα έκδοση της Εθνικής.

Η ήττα αυτή ωστόσο, έστω και σε φιλικό επίπεδο αποτέλεσε την πρώτη ever των Άγγλων από χώρα της Αφρικής. Σε σύνολο 21 αγώνων (επίσημα και φιλικά), ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς το ρεκόρ ήταν 15 νίκες και 6 ισοπαλίες.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Another England record for Thomas Tuchel - he won't be happy about this one 😤



Tuesday's defeat vs Senegal was the first time ever that the Three Lions have lost to an African nation ❌ pic.twitter.com/aDlxDn0rao