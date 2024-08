Τσιμίκας: «Όνειρο που πραγματοποιήθηκε το να σκοράρω με τη Λίβερπουλ»

Ο Κώστας Τσιμίκας μίλησε για την προετοιμασία της Λίβερπουλ υπό τις οδηγίες του Άρνε Σλοτ και για το όνειρο που έγινε πραγματικότητα, όταν σκόραρε στο φιλικό με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στη φιλική αναμέτρηση της Λίβερπουλ απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (04/08), ο Κώστας Τσιμίκας σκόραρε το τρίτο γκολ των Reds, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 για την ομάδα του Άρνε Σλοτ.

Παράλληλα, αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Έλληνα διεθνή με τη φανέλα της Λίβερπουλ από το 2020 που μετακόμισε στο Μέρσεϊσαϊντ.

Σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της ομάδας, ο Τσιμίκας μίλησε για ένα όνειρο που -επιτέλους- έγινε πραγματικότητα, σχολιάζοντας επίσης και την προετοιμασία των Reds ενόψει της νέας σεζόν.

🚨🚨| GOAL: Tsimikas makes it THREE for Liverpool !! Manchester United 0-3 Liverpool #MUNLIV pic.twitter.com/qOkjpqonSI

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του στο «Liverpoolfc.com»:

«Αυτός είναι ο τρόπος που παίζουμε, όλοι έχουν αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται στην πολύ καλή και σκληρή δουλειά που κάνουμε με τον νέο μας προπονητή, τις νέες ιδέες. Έτσι, πρέπει απλά να συνεχίσουμε, να δουλέψουμε πραγματικά σκληρά και να κάνουμε ακριβώς αυτό που μπορούμε καλύτερα.

Νομίζω ότι ένα από τα όνειρά μου έγινε πραγματικότητα, να σκοράρω για αυτόν τον σύλλογο, με αυτή τη φανέλα. Σήμερα, επίσης, γεννήθηκε το μωρό του αδελφού μου, οπότε είμαι κάτι παραπάνω από χαρούμενος με το γκολ και το μωρό.

Είναι πάντα ωραίο όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό να βλέπουμε όλους τους υποστηρικτές της Λίβερπουλ σε όλο τον κόσμο να τραγουδούν για την ομάδα μας. Είμαστε κάτι παραπάνω από χαρούμενοι και απλά τους ευχαριστούμε πολύ».

Φυσικά, ο Κώστας Τσιμίκας είχε πετύχει το νικητήριο πέναλτι της Λίβερπουλ στον τελικό του FA Cup απέναντι στην Τσέλσι το 2022, χαρίζοντας το Κύπελλο στην ομάδα του, ωστόσο αυτό ήταν το πρώτο του σε open play αυτά τα τέσσερα χρόνια που βρίσκεται στους Reds.



Kostas Tsimikas cited the ongoing hard work behind the scenes as key to our encouraging performances during a fruitful pre-season tour of the USA 🇺🇸