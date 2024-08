Η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε την περιοδεία της στις ΗΠΑ με 3/3, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 3-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον «δικό» μας Κώστα Τσιμίκα να σκοράρει για το 3-0 των Reds.

Μπροστά σε 77.559 θεατές - το μεγαλύτερο μη αμερικανικό ποδοσφαιρικό κοινό στο William-Brice Stadium - η Λίβερπουλ έδωσε... παράσταση επικρατώντας με 3-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ολοκλήρωσε την καλοκαιρινή της περιοδεία στις ΗΠΑ με 3/3 νίκες.

Στο τελευταίο παιχνίδι των Reds, ο Κώστας Τσιμίκας που ξεκίνησε βασικός για την ομάδα του, πέτυχε το τρίτο της γκολ και αποθεώθηκε.

Πιο αναλυτικά, ο Φάμπιο Καρβάλιο έβαλε τη Λίβερπουλ μπροστά στο σκορ μετά από 10 λεπτά αγώνα. Το προβάδισμα της ομάδας του Μερσεϊσάιντ διπλασιάστηκε στο 36′, όταν ο Μοχάμεντ Σαλάχ νίκησε τον Τόμπι Κόλιερ στην πλάγια γραμμή, και σέρβιρε στον Κέρτις Τζόουνς για το 2-0.

Ένα λεπτό μετά την συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, ήταν η σειρά του Κώστα Τσιμίκα να βρει δίχτυα. Ο Έλληνας διεθνής πήρε το ριμπάουντ μετά την επέμβαση του Ονάνα σε σουτ του Ζότα και διαμόρφωσε το τελικό 3-0!

